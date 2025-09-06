وزارت کشور عراق، وقوع درگیری در مرز سوریه را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی انتشار گزارشهایی مبنی بر وقوع درگیری میان نیروهای الحشد الشعبی و یک گروه مسلح سوری در مناطق مرزی، وزارت کشور عراق این اخبار را بیاساس خواند و بهطور رسمی تکذیب کرد.
مقداد مِیری، مدیر اطلاعرسانی وزارت کشور عراق، در گفتوگو با شبکه «رووداو» اعلام کرد: این اخبار و شایعات کاملاً نادرست هستند و هیچگونه درگیری از این نوع در مرزهای عراق و سوریه رخ نداده است.
همچنین حیدر الکرخی، مدیر اطلاعرسانی فرماندهی نیروهای مرزبانی عراق گفت: این خبر صحت ندارد. نیروهای مرزبانی در خطوط مقدم مستقر هستند، نه الحشد الشعبی. بنابراین اگر حملهای صورت گیرد، نخستین پاسخ از سوی مرزبانی خواهد بود.
این تکذیبها در حالی مطرح شده که جعفر محمد الشغانبی، فرمانده تیپ هفتم الحشد الشعبی، مدعی شده بود که افراد مسلحی از داخل خاک سوریه به نیروهای الحشد الشعبی مستقر در مناطق مرزی تیراندازی کردهاند.
وی نامی از گروه مهاجم نبرد و تنها آن را «گروه تکفیری» خواند و افزود: «علت این حمله هنوز مشخص نیست.»
گفتنی است عراق و سوریه دارای مرز زمینی طولانی بهطول حدود ۶۰۰ کیلومتر هستند که همواره از حساسیتهای امنیتی برخوردار بودهاند.
