ادامه عملیات پاکسازی نیروهای الحشد الشعبی در جبال مکحول

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی عملیات صلاحالدین وابسته به نیروهای الحشد الشعبی عراق روز سهشنبه اعلام کرد که در جریان عملیات پاکسازی و شناسایی در سلسلهجبال مکحول واقع در شمال استان صلاحالدین، تعدادی خمپاره جنگی کشف شده است.
بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی اداره اطلاعرسانی حشد الشعبی، نیروهای گردان صلاحالدین وابسته به مدیریت مواد منفجره، با پشتیبانی یک واحد امنیتی، موفق شدند ۲۶ خمپاره ۱۲۰ میلیمتری را در این منطقه کشف کنند.
تیمهای مهندسی حاضر در محل، طبق دستورالعملهای فنی و ایمنی، این مواد منفجره را جابجا کردند تا از بروز هرگونه خطر احتمالی جلوگیری شود.
گفتنی است نیروهای الحشد الشعبی بهصورت دورهای عملیاتهای پاکسازی و بازرسی را در مناطق کوهستانی و صعبالعبور استان صلاحالدین انجام میدهند تا بقایای گروه تروریستی داعش را شناسایی و مانع از بازگشت آنان شوند.
