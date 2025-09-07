اسرائیل جرات شلیک یک گلوله به مرزهای مصر را ندارد/ مردم غزه سرزمین خود را ترک نخواهند کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «علی الطواب» کارشناس نظامی و پژوهشگر آکادمی مطالعات نظامی و استراتژیک مصر، درباره تحولات اخیر غزه و ادعاهی واهی سران رژیم صهیونیستی درباره اشغال این شهرو کوچ اجباری مردم غزه به مصر، اعمال حاکمیت بر کرانه باختری و طرح اسرائیل بزرگ در گفت و گو با خبرنگار ابنا تاکید کرد: مطمئنا طرح اسرائیل برای اشغال نوار غزه طرحی برای کسب آرای بیشتر در داخل سرزمین های اشغالی است. همه این تلاش ها در راستای ایجاد جای پای جدید برای «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر اسرائیل و سرپوش گذاشتن بر شکست‌هایش است. او تاکنون نتوانسته هیچ کاری را در عمل انجام دهد. اما این طرح‌های مبتنی بر اشغال، حتی با بسیج نیروها و حتی با بسیج تجهیزات و تدارکات، طرحی فرسایشی و صرفا تلاشی برای کسب جایگاه جدید در داخل اسرائیل از نظر سیاسی، حزبی و دولت هستند.

وی تاکید کرد که حتی اختلاف نظر با «ایال زامیر»، رئیس ستاد ارتش اسرائیل اختلافی در زمینه نظامی است. زامیر به خوبی می‌داند که غزه برای اسرائیلی‌ها یک باتلاق است و من به خوبی می‌دانم که میزان خسارات سنگین بوده و ناچیز نیست. درست است که آنها آمار دقیق و درست و سایر اخبار درباره تجهیزات و روحیه سربازان خود را اعلام نمی‌کنند، اما این اعداد برای همه محققان متخصص در زمینه‌های نظامی و استراتژیک به خوبی شناخته شده است.

طواب افزود: از نظر استراتژیک و نظامی نیز هر قطعه تجهیزات نظامی که به لطف مقاومت نابود شده است، ضربه‌ای ویرانگر به نیروهای اسرائیلی است، ربودن سربازان اسرائیلی و کشته و زخمی شدن آنها ضربه ای به مراتب بزرگتر است و موضوع خطرناک‌تر و مهم‌تر برای اسرائیل، بازگشت سرباز زخمی به تل‌آویو است، سربازی که از نزدیک، شاهد شکست نیروهای اسرائیلی بوده است. این یک فاجعه برای روحیه سرباز اسرائیلی است و به تبع، همین موضوع، دلیل امتناع برخی از سربازان از شرکت در عملیات نظامی یا حتی شرکت در جنگ آشکار و رویارویی آشکار با نیروهای حماس و غیر حماس را تبین می کند.

وی ادامه داد: بنابراین، می توان گفت که نتانیاهو با طرح اشغال غزه به دنبال بازی در دو جبهه است: جبهه نخست، مصرف داخلی و برای افکار عمومی در سرزمین های اشغالی است. او می‌خواهد چه به عنوان یک حزب و چه به عنوان نخست وزیر، در اسرائیل جایگاه جدیدی به دست آورد و از دادگاهی که در انتظارش است، فرار کند. نتانیاهو به دلیل محاکمه‌های متعدد تحت تعقیب است و بارها به بهانه های متعدد چون بیماری و بستری شدن در بیمارستان و مواردی از این قبیل تلاش کرده تا گریزی از این روند محاکمه بیابد.

جبهه دوم: نتانیاهو با این طرح اگر موفقیت‌آمیز باشد، می‌خواهد نوار غزه را تخلیه کند

این کارشناس نظامی مصر گفت: باید این نکته را یادآوری کنم که مقصود از طرح اسرائیل از اشغال غزه، شهر غزه است و تفاوت بسیاری بین شهر غزه و نوار غزه وجود دارد. نتانیاهو با اشغال غزه به دست آوردن زمین بیشتر برای الحاق به سرزمین های اشغالی است. همان گونه که ابتدا کل بلندی های جولان سوریه و سپس «جبل الشیخ» را الحاق کرد و اکنون به حومه دمشق نفوذ کرده است.

وی تاکید کرد: میزان خسارت های اقتصادی اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا امروز از صدها میلیارد دلار فراتر رفته است. این یکی از نکات مهمی است که برخی ممکن است نادیده بگیرند. خسارات اقتصادی اسرائیل وحشتناک است و اگر حمایت آمریکا و اروپا نبود، تل آویو ورشکسته می‌شد. اما می دانیم که حمایت نامحدود آمریکا و اروپا و حتی برخی کشورهای منطقه وجود دارد، هر چند که در ظاهر وانمود می کنند که روابط خود را با اسرائیل قطع کرده اند.

الطواب در ادامه درباره ادعاهای واهی نتانیاهو برای کوچ اجباری مردم غزه به کشورهای همسایه و توهم اسرائیل بزرگ گفت: مصر اجازه ورود فلسطینی‌ها از طریق گذرگاه رفح را نخواهد داد. مصر اجازه نخواهد داد که این برادران از گذرگاه رفح به کشور آواره شوند. بنابراین، گزینه جایگزین، باز کردن جبهه دیگری است زیرا نتانیاهو می‌خواهد جنگ همچنان ادامه یابد. منطق او همواره ایجاد بحران در هر نقطه ای بوده است. او باید در جنوب لبنان، با کرانه باختری، با اردن بحران ایجاد کند و حتی برای این کار موضوع «اسرائیل بزرگ» را مطرح می کند. البته این یک توهم است که همه ما می‌دانیم توهمی است که اجرای آن دشوار و غیرممکن است. او در خیال واهی و ادعایی خود از اسرائیل بزرگ صحبت می‌کند.

وی افزود: نتانیاهو جرات نمی‌کند حتی یک تیر به سمت مرز با مصر شلیک کند. واکنش مصر، فوری و در لحظه خواهد بود، نه موقت. «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهور بارها در این زمینه هشدار داده است. برای آنها عاقلانه است که صبر مصر و صبر نیروهای مسلح را آزمایش نکنند. آنها به خوبی می‌دانند که تعامل نظامی با دولت مصر فقط یک خط قرمز نیست؛ بلکه یک خط آتشین است. هر کسی که به آن نزدیک شود، کشته می‌شود و نابود می‌شود. این علم استراتژیک است نه زبان احساسات و هیجان. توانایی های دولت مصر بسیار برتر از توانایی‌های اسرائیل است.

الطواب درباره ادعاهای سران اسرائیل درباره اعمال حاکمیت بر کرانه باختری افزود: این فقط یک مانور اسرائیلی است که سعی دارد توجه‌ها را از اوضاع منحرف کند. دو روز پیش اسرائیل اعلام کرد که به الخلیل حمله و آن را تصرف خواهد کرد و قبل از آن، بقیه شهرهای کرانه باختری را تصرف خواهد کرد. این در واقع تلاشی از دولت نتانیاهو است تا جبهه جدیدی باز کند

وی افزود: من فکر می‌کنم که کل این جنگ در دست آمریکایی‌ها است و نتانیاهو یک بازیچه در دست ترامپ است. در واقع، ترامپ است که بر نتانیاهو مسلط است و به او چراغ سبز نشان می‌دهد. بنابراین، اگر آمریکایی‌ها بخواهند، می توانند اوضاع را آرام کنند.

این کارشناس نظامی مصر تاکید کرد: با نزدیک شدن به انتخابات، خون بیشتری از مردم فلسطین ریخته خواهد شد و بنابراین، می خواهم بگویم که این یک جهیزیه سیاسی برای نتانیاهو است اما مردم غزه سرزمین خود را ترک نخواهند کرد و حتی اکنون و در این شرایط در میدان ثابت قدم هستند و شعار «یا پیروزی یا شهادت» سر می دهند.

