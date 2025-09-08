به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی انتشار سخنان توهین‌آمیز نسبت به میلاد پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی(ص) در یکی از مساجد مصر، واکنش‌های گسترده‌ای از سوی علما و نهادهای دینی به‌ویژه جامعه شیعیان این کشور صورت گرفت و بیانیه‌هایی در همین زمینه صادر شد.

«طاهر الهاشمی»، متفکر شیعی مصر، در تشریح دلایل اهانت به ساحت پیامبر گرامی اسلام(ص) با نزدیک شدن به عید میلاد ایشان و وظایف نهادها و موسسه‌های دینی برای روشنگری و تبیین و تفهیم جایگاه پیامبر و وظیفه رسانه‌ها در انعکاس حقیقت و شناسایی مقام ایشان در گفت‌وگو با خبرگزاری ابنا به پرسش‌های مطرح شده پاسخ گفت:

ابنا: اخیرا و در آستانه یک‌هزار و پانصدمین سالروز ولادت نبی مکرم اسلام(ص) اهانتی به مقام شامخ ایشان در مصر صورت گرفت، دلایل چنین اقدامات توهین‌آمیزی نسبت به ساحت پیامبر رحمت(ص) چیست؟

این اهانت‌ها از چند منظر صورت می‌گیرد:

۱. اختلاف نظر فقهی (شبهه بدعت):

برخی از جریان‌های سلفی، جشن گرفتن در عید میلاد را بدعت می‌دانند، زیرا در دوران پیامبر(ص) یا صحابه انجام نمی‌شد. آنها به این اصل استناد می‌کنند که «هر بدعتی، گمراهی است».

۲. پیشینه تاریخی و فرقه‌ای:

نخستین کسانی که عید میلاد را جشن گرفتند، شیعیان مصر در دوران سلسله فاطمیان بودند؛ به همین دلیل، بعدا توسط جریان‌های وهابی که آن را یک موضوع با صبغه مذهبی می‌دانستند، رد شد.

۳. جهل و عدم آگاهی مذهبی:

بسیاری از مردم نمی‌دانند که بیشتر علمای معتبر، فتواهایی مبنی بر جایز بودن عید میلاد را که شامل یاد پیامبر(ص)، دعا برای او و صدقه است، صادر کرده‌اند. این امر منجر به شکل‌گیری نگرش‌های خصمانه‌ای شد که مبتنی بر دانش نیست.

۴. سوءاستفاده رسانه‌ای و شهرت:

برخی از افراد عمدا از طریق توهین یا بیانات اهانت‌آمیز درباره آیین‌های دینی جنجال به پا می‌کنند تا جلب توجه کرده و یا به اصطلاح در شبکه‌های مجازی «ترند» شوند.

ابنا: با توجه به نکاتی که گفتید، نهادهای مذهبی و علما در قبال این رفتارهای توهین‌آمیز چه اقداماتی باید انجام دهند؟

در این زمینه صدور بیانیه‌های روشن با تأکید بر مشروعیت جشن میلاد پیامبر(ص) و رد هرگونه توهین به مقام ایشان را داشتیم.

در زمینه ارتقای آگاهی دینی نیز باید سمینارها و مجالس درس‌ و خطبه‌هایی برگزار شود که مقام و منزلت پیامبر(ص) را روشن می‌کند و بین جشن‌های مشروع و بدعت‌ها تمایز قائل می‌شود.

کنترل منابر نیز اقدام دیگری است که باید صورت گیرد. به این معنا که محدود کردن منبر وعظ و خطابه به ائمه دارای مجوز و محاکمه هر کسی که تخلف یا توهین می‌کند.

از سوی دیگر لازم است الازهر، وزارت اوقاف و سایر نهادهای مذهبی برای وحدت مواضع و ترویج اعتدال هماهنگی کاملی داشته باشند.

از طرفی باید به کسانی که اشتباه می‌کنند آموزش داد، عذرخواهی آنها را در صورت توبه پذیرفت و پیگیر رشد آموزشی و فکری آنها بود.

صدور فتواهای متعادل و میانه‌رو نیز از دیگر اقداماتی است که باید مورد توجه علما و بزرگان قرار گیرد؛ فتاوایی که تصریح می‌کند جشن میلاد پیامبر(ص) در صورتی که با ذکر و سیره ایشان همراه باشد، عبادت است.

ابنا: در آستانه ایام ولادت پیامبر اکرم(ص) هستیم که به هفته وحدت نیز معروف است. به نظر شما ایجاد وحدت میان مسلمانان و سایر ادیان به‌ویژه در پرتو میلاد پیامبر(ص) چگونه عملی می‌شود؟

میلاد پیامبر(ص) صرفا یک سالگرد تاریخی نیست؛ بلکه فرصتی وحدت‌بخش برای اتحاد مسلمانان و ادیان بر اساس ارزش‌های رحمت، عدالت و عشقی است که ایشان به ارمغان آوردند. همچنین پیامی برای غلبه بر اختلافات فرقه‌ای از طریق برگزاری نشست‌ها و کنفرانس‌هایی است که علمای ادیان را گرد هم می‌آورد. پل‌های گفت‌وگو با پیروان سایر ادیان را ایجاد، ابتکارهای اجتماعی و فعالیت‌های خیریه مشترک را فعال و تصویر پیامبر(ص) را به‌عنوان پیام‌آور رحمت و صلح برای جهان در برابر همه سخنان نفرت‌انگیز برجسته می‌کند.

با این حال، واقعیت، شکست آشکار نهادهای دینی را نشان می‌دهد که وظیفه خود را در قبال حمایت از جایگاه پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) نادیده گرفته‌اند. این امر خلأ خطرناکی را ایجاد کرده که توسط تفکر افراطی وهابی مورد سوءاستفاده قرار گرفته تا لفاظی‌های خصمانه خود را گسترش دهد و حتی برخی از افراد نادان را برای به چالش کشیدن میلاد پیامبر رحمت(ص) جسور کرده است. این بی‌عملی یک جنایت اخلاقی علیه امت و پیامبر بزرگوار آن است. هیچ راهی برای نجات آگاهی جمعی غیر از بازگشت به خاستگاه جامع نبوی و احیای این میلاد شریف به عنوان پیام رحمت و وحدت وجود ندارد. نهادهای مذهبی باید کاملا مسئول سکوت و بی‌عملی خود شناخته شوند و ما باید با این ایدئولوژی منحرف، قاطعانه مقابله کنیم.

ابنا: رسانه‌ها چگونه باید با این رفتارهای مذموم برخورد کنند و چگونه می توانند پیامبر گرامی(ص) را به درستی معرفی کنند؟

میلاد پیامبر یک مناسبت گذرا نیست. بلکه بزرگترین روزی است که بشریت به خود دیده است، روزی که در آن نور رحمت برای همه تابیده است. با این حال، امروز شاهد صداهای منحرفی هستیم که توسط تفکر افراطی وهابی مسموم شده‌اند و جرأت می‌کنند به این سالگرد مبارک حمله و آن را بدعت توصیف کنند. این جسارت از خلأ ناشی نشده است؛ بلکه نتیجه جهل، کوته‌بینی، اختلافات فرقه‌ای دیرینه و سوءاستفاده برخی افراد جاهل از منبرها برای ایجاد جنجال و شهرت است. اگر نهادهای دینی به درستی به وظایف خود عمل می‌کردند، به این وضعیت نمی‌رسیدیم.

اینجا نقش رسانه‌ها مطرح می‌شود: رسانه‌هایی که حقیقت را با باطل برابر می‌دانند یا در برابر باطل سکوت می‌کنند، در این جنایت همدست هستند. رسانه‌ها باید به بستری برای تجلیل از جایگاه پیامبر(ص)، افشای همه سوءاستفاده‌ها و ارائه تصویر واقعی پیامبر(ص) به عنوان رهبر بشریت، پیام‌آور اخلاق و پیشوای رحمت به امت اسلامی و جهان تبدیل شوند. باید ایدئولوژی وهابیت را افشا، تاریخ تاریک خصومت آن را با پیامبر آشکار و با گفتمانی روشنگر جایگزین کند که نسل‌ها را از طریق برنامه‌ها، فیلم‌ها و کمپین‌های رسانه‌های اجتماعی با زندگی پیامبر و آل ایشان آشنا کند.

حمایت از پیامبر(ص) امروز یک انتخاب نیست، بلکه یک وظیفه مقدس است. از جمله عواملی که می‌تواند وحدت را در میان امت اسلامی محقق کند، بزرگداشت میلاد پیامبر، پاسخگو کردن نهادهای مذهبی به دلیل سهل‌انگاری‌ها، پاکسازی منابر از افکار افراطی و استفاده از رسانه‌ها برای حمایت از حقیقت است. هر کس از این امر غفلت کند، به پیامبر و امت خیانت کرده است.

