دکتر سیاح، نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در نشست رونمایی از «دانشنامه محیط زیست»، بر لزوم نگاه بین‌المللی به مباحث محیط زیست تاکید کرد و پیشنهاد داد که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در توسعه بین‌المللی «دانشنامه فقه محیط زیست» و کار بر روی «اخلاق و عرفان محیط زیست» مشارکت جدی داشته باشد. وی محیط زیست را همچون هنر، «زبان مشترک همه انسان‌ها» دانست که می‌تواند بدون نیاز به استدلال، ارتباط برقرار کند.

دکتر سیاح با اشاره به سوابق خود در نگارش مقالات مرتبط با حوزه تربیت و آب و همچنین همکاری ۱۶-۱۷ ساله در تدوین «دانشنامه محیط زیست و کشاورزی»، اظهار داشت: شهر قم به دلیل جایگاه بین‌المللی خود، ظرفیت بالایی برای گسترش مباحث محیط زیستی به خارج از مرزها دارد و می‌توانیم از این پتانسیل برای ترسیم امتداد بین‌المللی کارهای محیط زیستی استفاده کنیم.

نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: با توجه به «بحران معنوی» موجود در جهان، کار بر روی «اخلاق و عرفان محیط زیست» ضروری است. وی به پیشنهاد قبلی خود در شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر برگزاری «هفته‌های معنوی» برای معرفی ظرفیت‌های معنوی دین اسلام به غیرمسلمانان و غیرشیعیان اشاره کرد.

دکتر سیاح در ادامه سخنان خود پیشنهاد داد که کنفرانس‌هایی که پیشتر برای ایجاد پل ارتباطی میان علما و نخبگان جهانی در حوزه ادیان برگزار می‌شد، مجدداً تکرار شود. وی ابراز امیدواری کرد که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بتواند در راستای پیشبرد اهداف محیط زیستی، به ویژه در ابعاد بین‌المللی، کمک‌رسان باشد .

