تخریب محیط زیست از منظر فقه اسلامی «حرام» است/ ضرورت ترویج فرهنگ «حفظ طبیعت» در جامعه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین خاک، نماینده ولی فقیه در سازمان منابع طبیعی کشور، با تأکید بر اینکه تخریب محیط زیست از نظر فقه اسلامی «حرام» است و نه صرفاً مکروه، خواستار حمایت بیشتر از ستاد راهبری محیط زیست شد. وی بر لزوم فرهنگسازی و توجیه مردم در راستای حفظ طبیعت بر اساس آموزههای دینی و فقهی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ابنا، حجتالاسلام والمسلمین خاک در نشست رونمایی از «دانشنامه محیط زیست» در قم، با اشاره به غنای دین مبین اسلام در زمینه حفظ طبیعت، اظهار داشت: فقه ما سرشار از اطلاعات ارزشمند در این حوزه است و صدها آیه قرآن، روایات متعدد و دهها قاعده محکم فقهی بر این مهم صحه میگذارند. وی با اشاره به مذاکره با آیتالله مکارم شیرازی در سالهای گذشته، توضیح داد که تخریب تدریجی محیط زیست، آلودگی هوا و آب، که به کوتاهی عمر انسانها منجر میشود، مشابه قتل تدریجی است و از این رو، ایشان تخریب محیط زیست را امری «موجّه» برای حرمت دانستهاند.
نماینده ولی فقیه در سازمان منابع طبیعی کشور با ذکر نمونههایی از سیره اهل بیت (ع)، به ارتباط تنگاتنگ دین و طبیعت اشاره کرد و افزود: امام علی (ع) هر درختی را که میکاشتند، دو رکعت نماز پای آن اقامه میفرمودند. این نشاندهنده پیوند عمیق ائمه اطهار (ع) با آبادانی طبیعت است.
حجتالاسلام والمسلمین خاک، با انتقاد از وضعیت کنونی محیط زیست جهانی و نقش برخی کشورها در تخریب آن، تصریح کرد: بزرگترین تخریبکننده لایه ازون، آمریکاست. وی بر ضرورت فرهنگسازی و تبدیل فرهنگ حفظ محیط زیست به فرهنگ عمومی تأکید ورزید و به برگزاری همایشهای موفق در گذشته برای توجیه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ روحانی در هر استان اشاره کرد که نقش مهمی در تبیین این موضوع داشتند.
وی همچنین به حمایتهای مستقیم رهبر معظم انقلاب از محیط زیست اشاره کرد و گفت: رهبری در موارد متعدد، از جمله جلوگیری از ساخت و ساز در یکصد هکتار از اراضی حاشیه تهران، شخصاً دستور داده و از تخریب طبیعت جلوگیری کردهاند. حجتالاسلام والمسلمین خاک در پایان بر آمادگی حوزه علمیه برای همکاری جدیتر در این زمینه تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با بهرهگیری از ظرفیتهای غنی فقهی و دینی، گامهای مؤثرتری برای حفظ محیط زیست کشور برداشته شود.
