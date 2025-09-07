به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر محمد مدادی، سرپرست مرکز آموزش سازمان حفاظت محیط زیست، در آیین رونمایی از «دانشنامه محیط زیست»، تفاهم‌نامه مشترک میان حوزه‌های علمیه و این سازمان را یک «اتفاق مبارک» خواند و با اشاره به فعالیت‌های گسترده‌ای که طی سه دهه در حوزه محیط زیست در هر دو نهاد صورت گرفته، بر نقش این تفاهم‌نامه در ایجاد هم‌افزایی، تکمیل دانش فقهی و تخصصی و ترجمه آن به متن جامعه تأکید کرد. وی همچنین از تدوین یک برنامه عملیاتی پنج‌ساله در ۶۴ محور و برگزاری نشست‌های مشترک با بیش از ۱۳۰۰ نفر از ائمه جمعه و جماعات در سطح کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار ابنا، دکتر مدادی در تشریح جزئیات این تفاهم‌نامه، سه رویکرد اساسی آن را برشمرد و اظهار داشت: «رویکرد اولش این است که هم‌افزایی بین دو نهاد در این حوزه اتفاق می‌افتد. رویکرد دومش این است که دانش تخصصی محیط زیست در کنار دانش فقهی محیط زیست قرار می‌گیرد و همدیگر را تکمیل می‌کنند و در نهایت قرار است که این دانش در هر دو حوزه ترجمه و به متن جامعه ارائه شود و آنجاست که اثرگذاری این اتفاق خودش را نشان خواهد داد.»

سرپرست مرکز آموزش سازمان محیط زیست به برنامه عملیاتی پنج‌ساله‌ای اشاره کرد که با ۶۴ محور عملیاتی تدوین شده است. وی این برنامه را یک «الگوی قابل ارائه» در سازمان دانست و گفت: «تا حالا سابقه نداشته یک تفاهم‌نامه‌ای منجر به یک فعالیت به یک برنامه اجرایی شود، آن هم در بازه زمانی پنج‌ساله که برش زمانی دارد، مسئولین هر محور مشخص است و این برنامه پنج‌ساله به امضای رؤسای محترم دو نهاد رسیده و ان‌شاءالله هم‌زمان با این اتفاق ابلاغ هم خواهد شد.»

دکتر مدادی در ادامه به اقدامات اجرایی صورت گرفته ذیل این تفاهم‌نامه اشاره کرد و افزود: شیوه نامه آموزش و نشست‌های هم‌اندیشی با ائمه جمعه و جماعات تدوین و به استان‌ها ابلاغ شده است. وی گزارش داد که «۱۳۱۳ نفر در نشست‌های مشترک نیم‌روز در سطح کشور در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف» از ائمه جمعه و جماعت حضور داشته‌اند که این جلسات هم‌اندیشی در حوزه دین و محیط زیست را نشان می‌دهد.

ایشان همچنین به تدوین و ابلاغ «ضوابط محیط زیستی رویدادهای مذهبی» در ایام محرم و اربعین اشاره کرد که از طریق ادارات کل به هیئت‌ها و مساجد ابلاغ شده و منجر به پویش‌های گسترده‌ای شده است. پویش «اربعین سفیر محیط زیست» نیز با همکاری موکب‌ها در داخل و خارج از مرزها برای حفظ محیط زیست در حین پیاده‌روی اربعین انجام شده است.

دکتر مدادی از توافق با رادیو معارف برای تولید و پخش ۳۵ برنامه با محوریت «دین و محیط زیست» و «اسلام و محیط زیست» خبر داد که به صورت مشترک با کارشناسان حوزه علمیه تولید خواهد شد. وی در پایان بر «نهایت همکاری» این سازمان برای پیشبرد جلد دوم دانشنامه محیط زیست تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که این دانشنامه می‌تواند منبع مناسبی برای تدریس «درس محیط زیست در دوره خارج فقه» باشد.

..............................

پایان پیام/