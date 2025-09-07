به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آیین رونمایی از "دانشنامه محیط زیست" که با حضور جمعی از مسئولان حوزه علمیه و سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر برجی، مؤلف این اثر ارزشمند، با تأکید بر ظرفیت‌های عظیم دین مبین اسلام در حوزه محیط زیست، قرآن کریم، روایات و سیره اهل‌بیت (ع) را منابعی غنی و معجزه‌آسا از اطلاعات محیط‌زیستی خواند و بر لزوم تبیین سبک زندگی محیط‌زیستی مردم بر اساس فقه اسلامی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ابنا، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر برجی در این نشست اظهار داشت: "سیره اهل‌بیت (ع) ما که یکی از منابع فقه ماست، آیات و روایات قرآن، سرشار از اطلاعات ارزشمند [محیط‌زیستی] هستند و من خودم معتقدم یکی از معجزات قرآن، مسائلی است در حوزه [محیط زیست]." وی افزود که باید با الهام از فقه، سبک زندگی محیط‌زیستی مردم متعهد به دین را بیان کرد و این دانشنامه در همین راستا تدوین شده است.

مؤلف دانشنامه با اشاره به ویژگی‌های خاص این اثر، آن را دارای نثری روان و معیار دانست که بر خلاف کتاب‌های عادی، مستقیماً به اصل مطلب می‌پردازد و از حواشی پرهیز می‌کند. وی تأکید کرد: "هیچ جمله‌ای حتی پیدا نمی‌کنید در یک کار دانشنامه‌ای که [بدون] سند باشد؛ ما می‌گوییم باید یا سند داشته باشد یا دلیل." این اثر به صورت گروهی و تحت نظارت داوران تدوین شده و برای دسترسی آسان، به صورت الفبایی تنظیم گردیده است.

دکتر برجی سابقه فعالیت در این حوزه را "شاید ۲۰ سال پیش" عنوان کرد و به نگارش دانشنامه‌های متعددی از جمله "دانشنامه اسلامی کشاورزی و منابع طبیعی" که به جلد ۱۰ رسیده، "دانشنامه امام رضا (ع)" و "دانشنامه نماز جمعه" اشاره کرد. وی افزود: "خواستیم این تجربه را در خدمت این موضوع که به نظر ما یکی از مهم‌ترین عرصه‌های نیاز جامعه ما و حتی نیاز دنیاست، قرار دهیم." او همچنین بر لزوم استخراج تمام فروعات مرتبط با حوزه محیط زیست از فقه تأکید کرد.

برجی با ذکر نمونه‌هایی از سیره اهل‌بیت (ع)، به ارتباط تنگاتنگ دین با طبیعت و آبادانی زمین اشاره کرد. وی از "سبک زندگی اهل‌بیت ما در رابطه با پاکیزگی، رفتار با حیوانات و گیاهان" سخن گفت و به تلاش‌های امام علی (ع) در احیای نخلستان‌ها اشاره کرد که چگونه ایشان در کنار نماز خواندن، به آبیاری درختان می‌پرداختند و ده‌ها هسته خرما را برای کاشت جمع‌آوری می‌کردند.

ایشان با بیان اینکه کار دانشنامه‌ای نیازمند حمایت‌های سازمانی و مالی است، اظهار داشت که بخشی از هزینه این جلد را از سازمان محیط زیست دریافت کرده‌اند و خود شخصاً حدود یک‌سوم از حجم آن را برای کاهش هزینه‌ها به رشته تحریر درآورده است. وی ابراز امیدواری کرد که حوزه علمیه نیز از سازمان محیط زیست در این کار حمایت کند، چرا که "شاید محیط زیست تنهایی نه توانایی اداره این کار رو نه اشته باشد." حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عباسی نیز در سخنان خود، دکتر برجی را "از اساتید ارزشمند فقه در حوزه" و "از ارکان علمی فقهی در حوزه به شمار" آورد که "وارد عرصه‌های جدید مطالعات فقه شده‌اند که این کار چند اجتهاد می‌خواهد." دکتر برجی تخمین زده است که این دانشنامه "ظرفیت تا ۱۰ جلد را دارد اگر حمایت باشد ولی حداقلش ۵ مجلد می‌تواند از این کار انشاالله آماده بشود." همچنین دکتر سیاح در همین نشست، از دکتر برجی به عنوان "پدر دانشنامه‌ها" در ایران یاد کرد.

..............................

پایان پیام/