نفی نظام طبقاتی در اسلام و تاکید بر برادری و برابری انسانی

رسانه کشمیری «کشمیر ریدر» در مطلبی به نفی نظام طبقاتی در دین اسلام اشاره کرد. این رسانه که به نوعی نظام طبقاتی رایج در هند را نقد کرده، نوشت که علمای اسلامی و کارشناسان دینی تاکید دارند که آموزه‌های اسلام نظام طبقاتی و تبعیض مبتنی بر نژاد یا طبقه را نفی می‌کند و بر برادری و برابری انسانی تأکید دارد.

«کشمیر ریدر» ادامه داد: پیامبر اکرم (ص) در خطبه‌ای فرمود: هیچ عربی بر غیرعرب برتری ندارد؛ هیچ سیاهی بر سپیدی برتری ندارد؛ همه از آدم (ع) هستند و آدم (ع) از خاک آفریده شده است.

این رسانه افزود: بر اساس آموزه‌های اسلامی، تنها معیار واقعی برتری انسان‌ها تقوا و عدالت است و هیچ فردی به دلیل نژاد، طبقه یا جایگاه اجتماعی برتر نیست. اسلام نظام طبقاتی و تبعیض‌های اجتماعی را نقد کرده و آن را میراث دوره جاهلیت می‌داند.

در ادامه نقد نظام طبقاتی رایج در هند، «کشمیر ریدر» ادامه داد: تحقیقات و آمارها نشان می‌دهند که تبعیض‌های مبتنی بر طبقه نه تنها نابرابری و ظلم اجتماعی را تشدید می‌کند، بلکه رشد برادری و وحدت اجتماعی را نیز مختل می‌سازد. زنان طبقات پایین جامعه بیش از دیگران در معرض خشونت خانگی و سوءاستفاده‌های اجتماعی قرار دارند.

