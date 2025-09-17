به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسابقات دوچرخه‌سواری ووئلتا اسپانیا ۲۰۲۵، یکی از معتبرترین مسابقات دوچرخه‌سواری جهان، که از ۲۴ اوت در لیسبون آغاز شده بود، با پایانی غیرمنتظره به کار خود پایان داد. مرحله نهایی این مسابقه، که قرار بود ۱۴ سپتامبر از آلپاردو به مادرید برسد، در ۵۰ کیلومتری خط پایان به دلیل هجوم هزاران حامی فلسطین لغو شد. برگزارکنندگان نه تنها این مرحله، بلکه مراسم اهدای جوایز را نیز به دلایل امنیتی کنسل کردند. این اتفاق برای اولین بار در تاریخ مسابقات دوچرخه‌سواری ووئلتا رخ داد و یوناس وینگگارد، دوچرخه‌سوار دانمارکی، بدون جشن رسمی، به عنوان برنده اعلام شد.

اعتراضات از مراحل اولیه مسابقه آغاز شد. در مرحله ۵ در فیگرس کاتالونیا، پنج نفر با پرچم فلسطین مسابقه را متوقف کردند و بازداشت شدند. در مرحله ۱۱ در بیلبائو، معترضان موانع را واژگون کردند و مسیر تغییر یافت. در مرحله ۱۵، یک معترض باعث زمین خوردن دو دوچرخه‌سوار شد و دستگیر شد. در مرحله ۱۶، قطع یک درخت مسیر را بست و خط پایان جابه‌جا شد. در مرحله ۲۰، معترضان جاده را مسدود کردند و یک نفر بازداشت شد. این اختلالات شش مرحله از ده مرحله آخر را تحت تأثیر قرار داد.

اوج اعتراضات در مادرید بود، جایی که جنبش تحریم و بایکوت اسرائیل (BDS) با شعار «تنها هدف: فلسطین آزاد» هزاران نفر را به خیابان‌های مادرید (پاسئو دل پرادو، آتوچا، سیبلس و گران ویا) کشاند. معترضان با برچیدن موانع و سردادن شعارهایی علیه وضعیت غزه، مسیر را بستند. شبکه همبستگی علیه اشغال فلسطین (Rescop) این حرکت را «بزرگ‌ترین همبستگی با فلسطین در تاریخ اسپانیا» خواند و هدف را اعتراض به تیم Israel-Premier Tech، به دلیل ارتباطش با سیاست‌های اسرائیل، اعلام کرد.

پلیس با ۱۵۰۰ مأمور و ۵۰ واحد ضدشورش نتوانست جلوی هجوم را بگیرد. درگیری‌ها با پرتاب بطری و موانع و پاسخ پلیس با گاز اشک‌آور و گلوله‌های لاستیکی همراه بود که ۲۲ مأمور زخمی و دو نفر بازداشت شدند. پس از لغو، معترضان در خیابان‌ها ماندند و تا ساعت ۲۰:۰۰ با پلیس درگیر بودند.

این رویداد واکنش‌های سیاسی شدیدی به دنبال داشت. پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، از «مردم اسپانیا که برای عدالت فلسطین به خیابان می‌آیند» ستایش کرد و خواستار ممنوعیت تیم‌های اسرائیلی از مسابقات جهانی شد. یولاندا دیاز، معاون نخست‌وزیر، این اعتراضات را «درس بزرگی از جامعه اسپانیا» دانست.

اما مخالفان، از جمله آلبرتو نونیث فیخو، رهبر حزب خلق، سانچز را متهم به «تحریک» اعتراضات و ایجاد «شرمساری جهانی» کردند. ایسابل دیاز آیوسو، رئیس منطقه مادرید، و شهردار مادرید، خوزه لوئیس مارتینز-آلمیدا، نیز سانچز را مسئول «خشونت» دانستند.

واکنش رژیم صهیونیستی:

گیدئون سَعار، وزیر خارجه اسرائیل، سانچز را «یهودستیز» خواند و لغو مسابقه را «شرم‌آور» دانست.

رسانه‌های جهانی واکنش‌های متفاوتی داشتند:

گاردین و لوموند از موضع سانچز حمایت کردند، در حالی که سان و بیلد معترضان را «خشن» خواندند. الجزیره بر همبستگی اسپانیا با فلسطین تأکید کرد و نیویورک تایمز از تصمیم برگزارکنندگان برای عدم تغییر مسیر انتقاد کرد.

این اعتراضات، که جنبش تحریم و بایکوت اسرائیل (BDS) آن را «پیروزی بزرگ تحریم ورزشی» نامید، بخشی از کمپین گسترده‌تر علیه سیاست‌های اسرائیل است.

نظرسنجی مؤسسه الکانو نشان می‌دهد ۸۲ درصد اسپانیایی‌ها اقدامات اسرائیل در غزه را محکوم می‌کنند. وینگگارد گفت: «همه حق اعتراض دارند، اما حیف که مسابقه ما را مختل کرد.»

این رویداد مسابقات دوچرخه‌سواری ووئلتا را به نمادی از همبستگی با فلسطین تبدیل کرد و بحث‌های جهانی درباره ورزش و سیاست و مبارزه با نسل‌کشی را داغ‌تر کرد.

