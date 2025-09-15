به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش "یاوران وقف" استان قم امروز با حضور پرشور واقفین، خیرین، متولیان و فعالان عرصه وقف در سالن همایش امامزاده سید علی(ع) برگزار شد. در ابتدای این مراسم، پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط قاری برجسته حجت‌الاسلام حمیدی نیک، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر اسکندری به ایراد سخن پرداخت.

تبریک و تسلیت؛ تأکید بر مردمی بودن وقف

دکتر اسکندری سخنان خود را با تبریک فرارسیدن هفته وحدت و میلاد پیامبر رحمت (ص) و امام جعفر صادق (ع) آغاز کرد. وی همچنین به روح پرفتوح شهدای دفاع مقدس، فرماندهان و دانشمندان شهید و مردم ولایتمدار کشور که در حملات اخیر رژیم صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، درود فرستاد و برای امام راحل عظیم‌الشأن علو درجات و برای مقام معظم رهبری آرزوی صحت و سلامتی کرد.

مدیرکل اوقاف قم، وقف را یک مقوله کاملاً مردمی، عام، فراگیر و گسترده دانست که هیچ نهادی مردمی‌تر از آن وجود ندارد. ایشان تصریح کرد: "مردم وقف می‌کنند برای مردم". به گفته وی، واقفین و موقوف‌علیهم (کسانی که وقف به نفع آنها انجام می‌شود) خود مردم هستند. وی نقش سازمان اوقاف در این میان را صرفاً ثبت و ضبط، حفاظت و نظارت بر موقوفات بر اساس نیت واقفین دانست و تأکید کرد که این سازمان هیچ حق دخل و تصرفی در موقوفات ندارد و متعلق به مردم است.

عدم دخل و تصرف در نیت واقف و اهمیت ثبت موقوفات

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر اسکندری با قاطعیت اظهار داشت که احدی، از مراجع عظام تقلید گرفته تا امام راحل عظیم‌الشأن و مقام معظم رهبری، اجازه دخل و تصرف در نیت واقفین را نداده‌اند. وی با ذکر خاطره‌ای از دوران دفاع مقدس یادآور شد که حتی در اوج نیاز مالی جبهه‌ها، امام خمینی (ره) اجازه ندادند عوائد موقوفات در غیر از نیت واقفین هزینه شود و فرمودند جنگ را مردم خودشان اداره می‌کنند. این مسئله نشان‌دهنده جایگاه رفیع و تقدس نیت واقف در فقه اسلامی است.

مدیرکل اوقاف قم بر اهمیت حیاتی ثبت موقوفات تأکید کرد و هشدار داد که عدم ثبت موقوفه، تضمینی برای بقای آن نخواهد بود. ایشان تصریح کرد که تجربه نشان داده است در صورت عدم ثبت، ای بسا ورثه پس از واقف با مراجعه به دادگاه و استناد به اسناد خود، حکم ابطال وقف را گرفته و آن را به ملک شخصی تبدیل کرده‌اند.

وقف در تشیع، پویا و فراگیر؛ مقابله با دشمنی‌ها

دکتر اسکندری با اشاره به اینکه وقف در تشیع با رویکرد تقویت مکتب اهل بیت عصمت و طهارت (ع) دنبال می‌شود، از وجود دشمنان فراوان برای این سنت حسنه خبر داد. وی این مسئله را با مقوله خمس مقایسه کرد و گفت: همان‌گونه که خمس به جهت تقویت حوزه‌های علمیه و نشر معارف اهل بیت (ع) مورد تبلیغات سوء قرار می‌گیرد، موقوفات نیز هدف این تبلیغات هستند. ایشان از مردم و واقفین خواست تحت تأثیر شایعات و تبلیغات ناصحیح قرار نگیرند و بدانند که اندیشه‌ای نامیمون پشت این قصه‌ها وجود دارد که نمی‌خواهد وقف رونق پیدا کند.

وی تأکید کرد که امروز وقف باید پویا و فراگیر باشد و همه آحاد جامعه را دربرگیرد. دکتر اسکندری تصریح کرد که لازم نیست حتماً ملک یا اموال فراوانی برای وقف داشته باشیم، بلکه "در حد ۱ ریال، ۱ تومان، یک آجر می‌شود وقف کرد" و این عمل می‌تواند نتایج بسیار مبارکی به همراه داشته باشد.

جهاد مال در رکاب امام زمان (عج)

مدیرکل اوقاف قم به ارتباط عمیق وقف با دوران ظهور امام زمان (عج) اشاره کرد. ایشان اظهار داشت که اگرچه آرزوی همه ما حضور در زمان رجعت و جهاد جان در رکاب حضرت است، اما با وقف کردن امروز می‌توانیم "جهاد مال" را در رکاب آقا داشته باشیم. زیرا موقوفات به دست حضرت می‌رسد و ایشان آنها را در جهت نیت واقف و اهداف حکومت جهانی‌شان مصرف خواهند کرد. این یک اعتقاد قطعی تشیع است که رجعت رخ خواهد داد و با وقف امروز می‌توان برای خود در آن زمان جایگاهی تعریف کرد.

وقف بر اساس نیاز روز: اولویت با علم، پژوهش و فرهنگ

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر اسکندری در بخش دیگری از سخنانش به تغییر نیازهای جامعه در طول زمان اشاره کرد. وی گفت که واقفین نیک‌اندیش در گذشته بر اساس نیاز روز، اقدام به ساخت آب‌انبار، مسجد، حسینیه، بیمارستان، درمانگاه و پل می‌کردند. اما امروز باید نیازهای جامعه را شناسایی کرده و مردم را به وقف در آن مسیر تشویق کرد.

ایشان با استناد به بیانات مقام معظم رهبری، تأکید کرد که امروز پرچم علم و دانش، تحقیق و پژوهش بلند شده است و این حوزه‌ها نیازمند پشتوانه مالی فراوانی هستند که اعتبارات دولتی به تنهایی کافی نیست. وی خواستار ایجاد یک پشتوانه وقفی برای حوزه تحقیق و پژوهش شد و به برکات این تحقیقات در حوزه علم و فناوری و تسلیحات نظامی کشور اشاره کرد.

دکتر اسکندری همچنین به مشکلات عدیده فرهنگی و اجتماعی در جامعه اشاره کرد که نیازمند پشتوانه مالی هستند. وی ریشه بسیاری از پرونده‌های قضایی را در عدم توانایی برای بالا بردن آستانه صبر و تحمل و شکیبایی مردم و سوق دادن آنها به کسب رزق حلال دانست. وی بر اهمیت رویکرد فرهنگی در امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد و با ذکر نمونه‌ای از برخورد حکیمانه امام حسن مجتبی (ع) با مردی شامی که به ایشان توهین می‌کرد و در نهایت به دلیل رفتار فرهنگی و کریمانه امام به تشیع گروید، نشان داد که آگاهی‌رسانی و برخورد فرهنگی چقدر در این زمینه مؤثر است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم در پایان سخنرانی خود، از همه کسانی که در عرصه وقف تلاش می‌کنند تقدیر و تشکر کرد و برای همه دست‌اندرکاران و فعالان این حوزه آرزوی موفقیت نمود.

