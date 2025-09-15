همایش "یاوران وقف" در قم برگزار شد؛ تاکید بر مردمی بودن وقف و نقش آن در تقویت علم و فرهنگ

به گزارش خبرگزاری بین‌الملل اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش "یاوران وقف" استان قم، با هدف ارج نهادن به مقام والای واقفین و فعالان این عرصه و تبیین جایگاه وقف در جامعه، در سالن همایش امامزاده سید علی(ع) برگزار شد . این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط حجت‌الاسلام حمیدی نیک، نفر اول مسابقات قرائت اوقاف در قم آغاز شد.

سخنان مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم: وقف، مردمی‌ترین مقوله جامعه اسلامی

به گزارش خبرنگار ابنا، نخستین سخنران این همایش، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر اسکندری، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم بود. ایشان ضمن تبریک فرارسیدن هفته وحدت و ولادت پیامبر رحمت (ص) و امام جعفر صادق (ع)، به شهدای گرانقدر و امام خمینی (ره) ادای احترام کرده و برای مقام معظم رهبری آرزوی سلامتی کردند.

دکتر اسکندری در ادامه، وقف را یک مقوله مردمی، عام، فراگیر و گسترده دانستند که هیچ نهادی مردمی‌تر از آن وجود ندارد. ایشان تاکید کردند که "مردم وقف می‌کنند برای مردم" و وظیفه سازمان اوقاف صرفاً ثبت، حفاظت و نظارت بر موقوفات بر اساس نیت واقفین است. وی با اشاره به فتوای امام خمینی (ره) در دوران دفاع مقدس مبنی بر عدم اجازه دخل و تصرف در نیت واقفین، خاطرنشان کرد که اداره اوقاف هیچ حق دخل و تصرفی در موقوفات ندارد و همه امور موقوفات دارای متولی، در اختیار متولی است.

مدیرکل اوقاف قم، ثبت موقوفات را تضمینی برای بقای آنها دانست و هشدار داد که عدم ثبت می‌تواند منجر به ابطال وقف توسط ورثه شود. ایشان همچنین با بیان اینکه وقف در تشیع با رویکرد تقویت مکتب اهل بیت (ع) دنبال می‌شود، از وجود دشمنانی برای این سنت حسنه خبر داد که با تبلیغات سوء قصد تضعیف آن را دارند. وی تاکید کرد که امروز وقف باید پویا و فراگیر باشد و هر کسی به هر اندازه‌ای می‌تواند وقف کند، حتی با مبالغ اندک، چرا که این عمل می‌تواند نتایج مبارکی به همراه داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر اسکندری با اشاره به ارتباط وقف با دوران ظهور امام زمان (عج)، اظهار داشتند که اگر امروز وقف کنیم، جهاد مال در رکاب حضرت خواهیم داشت، زیرا موقوفات به دست ایشان خواهد رسید و در پیشبرد اهداف حکومت جهانی‌شان مصرف خواهد شد. ایشان در پایان سخنان خود، با تأکید بر نیازهای روز جامعه، خواستار سوق یافتن وقف به سمت حمایت از علم و دانش، تحقیق و پژوهش و همچنین مسائل فرهنگی و اخلاقی شدند. وی مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه را نیازمند پشتوانه مالی دانست و به اهمیت رویکرد فرهنگی در امر به معروف با استناد به سیره امام حسن مجتبی (ع) اشاره کرد.

سخنان استاد عابدینی: وقف، سرمایه‌گذاری بی‌نهایت در مسیر خلیفه الهی شدن

سخنران دوم همایش، حجت‌الاسلام و المسلمین استاد محمدرضا عابدینی بود. ایشان در آغاز سخنان خود با درود بر ارواح طیبه شهدا و آرزوی فرج امام زمان (عج)، به تبیین جایگاه وقف در سیر رشد انسانی پرداخت. استاد عابدینی، سرنوشت انسان را رسیدن به مقام خلیفه الهی و حرکت در یک مسیر نامتناهی دانست. وی اظهار داشت که اعمال محدود نمی‌توانند به این نتیجه نامتناهی منجر شوند، مگر اینکه امکان حرکت نامتناهی در هر لحظه برای انسان فراهم باشد که وقف این فرصت را مهیا می‌سازد.

ایشان با استناد به بیانات علامه طباطبایی، سه مسلک اخلاقی در حرکت به سوی خدا را تشریح کردند:

مسلک مدح و ذم مردمی: حرکتی بر اساس آنچه مردم خوب یا بد می‌دانند. این مرحله، آغاز بیداری وجدان است اما در حد دنیا محدود می‌ماند. مسلک ثواب و عقاب (مسلک انبیاء): حرکتی بر اساس دستورات الهی که با پاداش و جزای اخروی همراه است. این مرحله بالاتر از مسلک اول است و علاوه بر آرامش وجدان، اطاعت از امر خدا را نیز در بر می‌گیرد. مسلک حبی (مسلک نبی خاتم): عملی که تنها به خاطر محبت و رضایت خداوند انجام می‌شود، بدون توجه به پاداش یا عقاب. این بالاترین مرتبه است که به انسان توان حرکت بی‌نهایت می‌بخشد.

استاد عابدینی تاکید کرد که حرکت وقف باید از بیداری وجدان آغاز شود، اما در آن متوقف نماند. وی با استناد به آیات قرآن کریم، تفاوت عظیم میان "انفاق فی سبیل الله" و "انفاق ابتغاء مرضات الله" را بیان کرد و نشان داد که نیت و رضایت الهی چگونه پاداش عمل را از دانه‌ای که هفتصد دانه می‌دهد، به باغی پربرکت تبدیل می‌کند. ایشان به ترویج گسترده وقف توسط پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد که در چند سال، همه اصحاب را صاحب موقوفه کرد. استاد عابدینی، وقف را "سرمایه‌گذاری اموال در آسمان" دانست که قلب انسان را آسمانی می‌کند و تاکید کرد که این نگاه باید از کودکی به فرزندان آموزش داده شود.

وی همچنین با اشاره به اتفاقات جاری در غزه، بر لزوم بیدار نگه داشتن وجدان انسانی تاکید کرد و از مردم خواست با کم کردن لقمه‌ای از غذای خود، به نیازمندان کمک کنند.

تقدیر از فعالان وقف و رونمایی از موقوفات جدید

در بخش پایانی این همایش، از حدود بیست نفر از واقفین، متولیان، خادمین و فعالان برتر حوزه وقف و امامزادگان استان قم تقدیر به عمل آمد. همچنین، اعلام شد که فردا، دو نفر از واقفین استان قم به عنوان واقف نمونه کشوری مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

در این مراسم، به صورت نمادین از ۱۰ وقف جدید در سال ۱۴۰۴ رونمایی شد که مجموعاً ارزشی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان دارند.

لیست اسامی برخی از تقدیرشدگان در همایش:

واقف نمونه: جناب آقای قضنفر فروخی (واقف یک منزل مسکونی به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد تومان با نیت روضه). (غائب بودند)

متولی نمونه: جناب آقای بندرضایی (متولی موقوفه سهامیه فعال در حوزه دارو و درمان رایگان برای نیازمندان). (غائب بودند)

فعال نمونه امامزاده سید علی(ع): جناب آقای حاج علی محمدرضایی.

فعال نمونه در چهار امامزاده: جناب آقای محمد علیزاده.

عضو نمونه هیئت امنا: حجت‌الاسلام اکبر شعوری (عضو هیئت امنای امامزاده بلال (ع) روستای قراو).

عضو نمونه هیئت امنا: جناب آقای ابوالفضل وفایی (عضو هیئت امنای امامزاده عباس (ع) روستای جال).

مدیر اجرایی نمونه: حجت‌الاسلام محمد قربانی (مدیر اجرایی امامزاده سید علی (ع)).

مدیر نمونه مرکز افق: جناب آقای عبدالصمد مناطقچیان (مدیر مرکز افق امامزاده علی بن جعفر (ع)).

خادم ثابت نمونه: جناب آقای محسن فکوری (خادم امامزادگان زینب و هاشم (ع)).

خادم ثابت نمونه: جناب آقای احمد صادقی (خادم امامزاده عبدالله قلعه چم).

خادم ثابت نمونه: حجت‌الله معلمی (خادم امامزاده جعفر غریب (ع)، در آستانه بازنشستگی).

خادم افتخاری نمونه: سرکار خانم سکینه برجی (خادم افتخاری امامزاده جعفر شهید (ع) با ۱۵ سال سابقه خدمت).

خادم افتخاری نمونه: سرکار خانم طیبه آسم آبادی (خادم افتخاری امامزاده سید معصوم (ع) با ۳ سال سابقه خدمت).

خادم افتخاری نمونه: سرکار خانم سکینه عباسی (خادم افتخاری امامزادگان ابراهیم و محمد (ع) با ۱۰ سال سابقه خدمت).

خادم افتخاری نمونه: سرکار خانم محبوبه سادات میره‌ای (خادم افتخاری امامزاده حمزه (ع) با ۲ سال سابقه خدمت).

خادم افتخاری نمونه: سرکار خانم فاطمه عطایی (خادم افتخاری امامزاده علی بن جعفر (ع) با ۱۲ سال سابقه خدمت).

کارمند نمونه: جناب آقای اکبر صفری (کارشناس اسناد اداری مجموعه اوقاف).

هیئت مستقر نمونه: حجت‌الاسلام حاج آقا محمد حسن الهی (نماینده هیئت جمال الحسن (ع) مستقر در امامزاده جمال‌الدین).

تعامل خوب با اوقاف از خارج مجموعه: جناب آقای بهرامی (مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم).

تعامل خوب با اوقاف از خارج مجموعه: جناب آقای نادعلی (مسئول امور پزشکی مجتمع).

این همایش با تجلیل از خادمان اباعبدالله الحسین (ع) در موکب‌های سامرا در اربعین حسینی و تشکر از همه دست‌اندرکاران به پایان رسید.

