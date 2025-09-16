وزارت خارجه یمن: نتایج اجلاس دوحه ناامیدکننده بود

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه یمن تأکید کرد که نتایج اجلاس اضطراری عربی-اسلامی که روز گذشته در دوحه برگزار شد، برای آمال ملتهای عربی و اسلامی ناامیدکننده بود و به سطح تهدید موجودیتی که رژیم صهیونیستی برای تمام امت ایجاد کرده است، نرسید.
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد که این اجلاس گامهای عملی جدی برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به رعایت قوانین بینالمللی و پایان دادن به تجاوز و محاصره غزه و تهدیدهای آن علیه کشورهای منطقه اتخاذ نکرد.
این وزارتخانه خاطرنشان کرد که ملتهای عربی و اسلامی مشتاقانه منتظر تصمیمات قاطع این اجلاس به ویژه تصمیماتی چون قطع روابط دیپلماتیک و تجاری با این رژیم، فعال کردن تحریم جامع، شکستن محاصره تحمیلی غزه و حمایت از پایداری مردم فلسطین و مبارزان شجاع آنها بودند.
این وزارتخانه اظهار کرد، در زمانی که اجلاس دوحه در حال برگزاری بود، خون مردم فلسطین در غزه ریخته میشد و ایالات متحده پیامی به اجلاس میفرستاد مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی تنها نیست. پیش از آنکه جوهر نوشتههای تصمیمات اجلاس خشک شود، ارتش صهیونیستی حمله زمینی خود را برای تصرف شهر غزه آغاز کرد.
این وزارتخانه تأکید کرد که عدم صدور تصمیمات عملی و قاطع توسط اجلاسهای عربی و اسلامی، رژیم صهیونیستی را به ادامه نسلکشی مردم فلسطین در غزه، تجاوز به کشورهای منطقه و تضعیف مواضع سایر کشورها در مورد این مسئله عادلانه بشردوستانه ترغیب میکند.
