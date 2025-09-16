مقاومت خبرنگاران یمن از صنعا تا غزه؛ از شهادت ۳۲ خبرنگار یمنی تا ایستادگی خبرنگار المسیره زیر بمباران غزه

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- مقاومت یمن به عنوان مهمترین جبهه پشتیبانی نظامی از مردم غزه با وجود آنکه همچنان یمن در محاصره و وضعیت نامطلوب اقتصادی است پای کار مردم غزه ایستاده است.

مردم و اقشار مختلف یمن اعم از اهالی رسانه، اساتید، دانش‌آموزان و دانشجویان در دفاع از ملت غزه ایستاده‌اند.

رژیم صهیونیستی بعد از دریافت ضربات مهلک از نیروی هوایی، موشکی و پهپادی یمن و تعطیلی بنادر مهم آن همچون ایلات و ورشکستگی اقتصادی که در اثر تحریم کشتی های صهیونیستی در تنگه باب المندب متحمل شده با حملات هوایی بدون رعایت هیچ قانون بین المللی به مردم و مناطق غیر نظامی یورش برده و ده‌ها غیر نظامی یمنی را به شهادت رساند.

در این میان خبرنگاران و اصحاب رسانه یمنی که دارای مصونیت بین المللی بوده از سوی رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.

بر اساس گزارش خبرنگار المسیره از یمن ، چهارشنبه گذشته بیش از ۳۲ روزنامه‌نگار در تجاوز رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، که این تجاوز فجیع‌ترین و وحشتناک‌ترین نوع آن محسوب می‌شود. اسرائیل در این حمله محله‌های غیرنظامی، اماکن تاریخی و افراد را بدون هیچ توجیهی هدف قرار داد. تمام جهان شاهد بود که چگونه این دشمن به هیچ خط قرمزی احترام نمی‌گذارد و هیچ محدودیتی در تجاوز خود او را متوقف نمی‌کند.

شهدایی که از روزنامه‌های «۲۶ سپتامبر» و «الیمن» به عروج رسیدند، «گروهی درخشان با تاج شهادت، مردان قلم، مردان سنگر کلام نورانی» هستند. آنها در حالی عروج کردند که در «جبهه کلام» مستقر بودند و در برابر دشمن و «پروژه ویرانگر تجاوزگرانه جهانی» آن به رهبری آمریکا ایستادند تا به شهادت رسیدند.

یمن امروز با گروهی از روزنامه‌نگارانی که در یک تجاوز جنایتکارانه، بزرگترین تجاوز علیه روزنامه‌نگاری و روزنامه‌نگاران در یمن، به شهادت رسیده بودند، وداع کرد. بعد از خواندن نماز بر پیکر شهدا در مسجد الشعب در دانشگاه ملی صنعا، پایتخت یمن، مراسم تشییع با حضور جمعیت زیادی برگزار شد و سپس شهدا به آرامگاه ابدی‌شان منتقل شدند.

تشییع کنندگان به نوبه خود تأکید کردند که اگر این قتل عام روزنامه‌نگاران در هر کشور دیگری رخ می‌داد، واکنش‌ها ممکن بود کاملاً متفاوت باشد . آنها «استانداردهای دوگانه» جامعه بین‌المللی را که با استانداردهای دوگانه به مسائل نگاه می‌کند و دامنه آن را مطابق با منافع جنایتکاران بزرگ جهان، به رهبری شیطان بزرگ و بازوی صهیونیستی، محدود و گسترده می‌کند، محکوم کردند. آنها خاطرنشان کردند که این سکوت بین‌المللی، همدستی ضمنی در این تجاوز خونین و جنایتکارانه را آشکار می‌کند.

این تشییع رسمی و مردمی، بر نقش مهم روزنامه‌نگاران در مقابله با تجاوز تأکید می‌کند و نشان‌دهنده آگاهی عمیق از خطر «جنگ رسانه‌ای» است که کمتر از جنگ در میدان نبرد وحشیانه نیست.

خبرنگار المسیره در غزه نیز امروز همزمان با شدت گرفتن بمباران ها در غزه طی گزارشی گفت: دعا روقه خبرنگار تلویزیون المسیره در غزه، با اشاره به داستان خانواده‌اش که با وجود آوارگی شخصی او به جنوب برای پوشش وقایع، در شهر غزه باقی ماندند، بر مقاومت افسانه‌ای ساکنان نوار غزه تأکید کرد. او توضیح داد که مادرش، به همراه هزاران نفر دیگر از ساکنان غزه، از ترک شهر خودداری می‌کنند و شعار «مرگ به جای آوارگی» را سر می‌دهند.

روقه در مصاحبه با این شبکه در برنامه پنجره ها توضیح داد که ماشین جنگی صهیونیستی به بمباران خشونت‌آمیز نوار غزه ادامه می‌دهد و ویرانی‌های گسترده و افزایش تعداد شهدا و مفقودین را به جا گذاشته است. او وضعیت میدانی را بسیار دشوار توصیف کرد و تأکید کرد که به دلیل وجود مفقودین در زیر آوار، تعداد شهدا قطعی نیست.

او خاطرنشان کرد که رژیم دشمن عملیات نظامی خود را در شهر غزه تشدید کرده و منجر به افزایش روزانه تعداد شهدا شده است. تنها در ساعات اولیه امروز، تعداد کشته‌شدگان به ۴۱ نفر رسید که ۳۷ نفر از آنها فقط در شهر غزه بودند. این تعداد احتمالاً افزایش خواهد یافت زیرا تیم‌های دفاع مدنی همچنان به جستجوی مفقودین در زیر آوار خانه‌های ویران شده ادامه می‌دهند.

خبرنگار ما در غزه افزود که بمباران توپخانه‌ای و هوایی بی‌وقفه ادامه دارد، در حالی که هواپیماهای شناسایی و جنگی در ارتفاع پایین بر فراز مناطق پرجمعیت، به ویژه در محله‌های شمالی، غربی و جنوب غربی مانند تل الهوا، پرواز می‌کنند. این مناطق که تعداد زیادی از ساکنان و آوارگان را در خود جای داده‌اند، اکنون به «مناطق قرمز» تبدیل شده‌اند که هدف آن فشار بر جمعیت برای مجبور کردن آنها به فرار به قسمت جنوبی نوار است.

او اشاره کرد که با وجود بمباران شدید، اکثریت بزرگی از ساکنان از ترک شهر غزه خودداری می‌کنند و مرگ را به تکرار آوارگی که در اکتبر ۲۰۲۳ رخ داد، ترجیح می‌دهند. او تأکید کرد که بخش بزرگی از جمعیت تحت بمباران مجبور به فرار شدند، اما هنوز خانواده‌هایی هستند که به سرزمین خود چسبیده‌اند.

مردم غزه «به هیچ چیز تکیه نمی‌کنند - نه به اجلاس‌های عربی، نه به هیچ چیز دیگر»

خبرنگار المسیره خاطرنشان کرد که فلسطینیان در غزه، بدون اتکا به هیچ طرف خارجی، مقاومت بی‌نظیری از خود نشان داده‌اند. پس از مشاهده نتایج اجلاس‌های عربی که چیزی جز بیانیه‌های سازنده به آنها ارائه نداد، دیگر به هیچ چیز تکیه نمی‌کنند. او توضیح داد که مردم غزه «به هیچ چیز تکیه نمی‌کنند - نه به اجلاس‌های عربی، نه به هیچ چیز دیگر». بلکه آنها تنها به خدا تکیه می‌کنند و به سرزمین خود تمسک جستند.

خبرنگار ما در غزه در پایان سخنان خود اظهار داشت که مردم نوار غزه الگویی از استقامت و پایداری در برابر «وحشیانه‌ترین ماشین کشتار تاریخ» هستند و با مقاومتی بی‌نظیر با انواع رنج‌ها، از بمباران، ویرانی و گرسنگی، روبرو می‌شوند.

با وجود بمباران وحشیانه رژیم صهیونیستی که همچنان علیه یمن ادامه دارد خبرنگاران یمنی همچون سایر اقشار دیگر یمن و دولت صنعا بر دفاع از مردم غزه تا پایان یافتن حملات اسرائیل علیه مردم مظلوم و مقتدر غزه ادامه می دهند.

...............

پایان پیام