شورای علمای شیعه آمریکا توطئه علیه مسجد ایلینوی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای علمای مسلمان شیعه آمریکا با صدور بیانیه‌ای، توطئه اخیر علیه مسجدی در ایالت ایلینوی را محکوم کرد و خواستار حفظ وحدت میان مسلمانان و حمایت نهادهای امنیتی از اماکن مذهبی شد.

این شورا با اشاره به کشف مواد منفجره توسط پلیس در نزدیکی یک مسجد، این اقدام را «تهدیدی جدی علیه امنیت مذهبی مسلمانان» دانسته و تأکید کرد که چنین حوادثی نباید موجب تفرقه در میان جوامع اسلامی شود.

در بیانیه شورا آمده است که این حمله نه تنها متوجه یک مکان خاص، بلکه حمله‌ای به ارزش‌های دینی، آزادی عبادت و همزیستی مسالمت‌آمیز است. شورای علمای شیعه همچنین از مقامات محلی خواسته است تا با اتخاذ تدابیر حفاظتی مناسب، امنیت اماکن مذهبی را تضمین کنند.

این شورا در ادامه خواستار افزایش آگاهی عمومی نسبت به خطرات ناشی از نفرت‌پراکنی و اسلام‌هراسی شده و از مسلمانان خواسته است تا با حفظ آرامش، وحدت خود را در مقابله با چنین تهدیدهایی حفظ کنند. تحقیقات درباره این حادثه همچنان ادامه دارد و پلیس اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر نکرده است.

