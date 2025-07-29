به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پس از چند مورد خرابکاری علیه مساجد در آمریکا، سران مسلمان در ایالتهای تگزاس و کالیفرنیا تدابیر حفاظتی مراکز اسلامی را تشدید کردهاند.
طبق اعلام مرکز روابط اسلام و آمریکا (CAIR)، دوربینهای مداربسته مسجد نویسس در آستین فردی را ثبت کرده است که بر روی دیوارهای این مسجد ستاره داوود را اسپری میکرد. همان شب دو مسجد دیگر آستین نیز هدف مشابهی قرار گرفتند. کمتر از دو هفته بعد، دیوار بیرونی مرکز اسلامی لسآنجلس با همین نماد مخدوش شد.
پلیس هر دو شهر از ادامه تحقیقات خبر میدهد، اما هنوز مظنونی بازداشت نشده است.
سخنگوی مرکز اسلامی لسآنجلس، گفت این اقدامات که همزمان با جنگ رژیم صهیونیستی علیه فلسطین انجام شده، حملاتی برای ارعاب تلقی میشود. معاون مرکز روابط اسلام و آمریکا نیز تأکید کرد تصاویر خشونت در غزه و لفاظیهای ضدفلسطینی، زندگی برای مسلمانان در آمریکا دشوار کرده است.
این گزارش میافزاید پس از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳، موارد نفرت علیه مسلمانان افزایش یافته و سازمان روابط اسلام و آمریکا در سال ۲۰۲۴ از رکوردی جدید در شکایتهای مرتبط با تبعیض را ثبت کرده است. در همین رابطه رهبران مذهبی با همکاری جوامع محلی و پلیس، گشتهای شبانه، دوربینهای نظارتی بیشتر و دورههای آگاهیبخشی در مورد موارد امنیتی را اجرا میکنند.
