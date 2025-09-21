واکنش سران لبنان به کشتار امروز اسرائیل در جنوب این کشور

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان در واکنش به ادامه جنایات رژیم اشغالگر در جنوب لبنان و به شهادت رساندن پنج نفر در بنت جبیل، گفت پنج شهید در بنت جبیل در مقابل دیدگان کمیته نظارت بر آتش‌بس به قتل رسیدند.

وی تصریح کرد: قتل عام «اسرائیل» در شهر بنت جبیل تأیید می‌کند که رفتار اسرائیل در کشتار بدون بازدارندگی یا پاسخگویی، تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت بین‌المللی است.

«جوزف عون» رئیس جمهور لبنان هم روز یکشنبه، قتل عامی را که ارتش دشمن صهیونیستی علیه غیرنظامیان در شهر بنت جبیل، در بحبوحه حملات مداوم صهیونیست‌ها به لبنان مرتکب شده است، محکوم کرد.

عون گفت: در حالی که ما برای بحث در مورد مسائل صلح و حقوق بشر در نیویورک هستیم، اسرائیل با ارتکاب قتل عام جدید در بنت جبیل که منجر به کشته شدن پنج شهید از جمله سه کودک شد، نقض مداوم قطعنامه‌های بین‌المللی، به ویژه توافق ترک مخاصمه را تشدید می‌کند.

وی افزود: ما از نیویورک، از جامعه بین‌المللی که رهبران آن در سالن‌های سازمان ملل متحد حضور دارند، می‌خواهیم که تمام تلاش خود را برای جلوگیری از نقض قطعنامه‌های بین‌المللی، به ویژه کشورهای حامی بیانیه ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، به کار گیرند و اسرائیل را برای خروج از خاک لبنان و پایبندی به بیانیه مذکور تحت فشار قرار دهند.

«نواف سلام» نخست وزیر لبنان هم به جنایت بنت جبیل واکنش نشان داد و گفت آنچه در بنت جبیل اتفاق افتاد، جنایتی آشکار علیه غیرنظامیان و پیامی برای ارعاب کسانی است که به جنوب بازمی‌گردند.

سلام افزود: جامعه بین‌المللی باید اسرائیل را به دلیل نقض مکرر قطعنامه‌های بین‌المللی و قوانین بین‌المللی با تندترین لحن محکوم کند.

وی تصریح کرد کشورهای حامی این توافق باید حداکثر فشار را بر اسرائیل وارد کنند تا فورا حملات خود را متوقف و اسرا را آزاد کند.

..............................

پایان پیام/