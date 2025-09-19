یونیفل: اسرائیل فوراً به تجاوزات علیه لبنان پایان دهد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان (یونیفیل)، حمله اخیر رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان را محکوم کردند و از ارتش این رژیم خواستند که فوراً از انجام هرگونه حمله هوایی بیشتر دست بردارد.
یونیفیل در بیانیهای اعلام کرد: حملات هوایی اسرائیل که شب گذشته مناطقی در جنوب لبنان را هدف قرار داد، نقض آشکار و صریح قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت است و تهدید مستقیمی برای ثبات شکنندهای محسوب میشود که در نوامبر سال گذشته به دست آمده بود. این اقدامات همچنین اعتماد غیرنظامیان به امکان دستیابی به راهحل مسالمتآمیز در این مناقشه را تضعیف میکند.
یونیفیل افزود: نیروهای حافظ صلح همچنان به حمایت از هر دو طرف برای اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ ادامه میدهند، در حالی که یونیفیل و ارتش لبنان به کار میدانی روزانه خود برای تقویت ثبات در جنوب لبنان و در امتداد خط آبی ادامه میدهند.
در این بیانیه همچنین اشاره شد که یگانهایی از نیروهای حافظ صلح در دو نقطه در منطقه «دیرکیفا» در نزدیکی شهرک برج قلاویه، ناچار شدند به مکانهای امن منتقل شوند، زیرا این حملات جان سربازان لبنانی، نیروهای یونیفیل و غیرنظامیان را به شدت در معرض خطر قرار داد.
یونیفیل از ارتش اسرائیل خواست فوراً حملات هوایی علیه لبنان را متوقف کرده و به طور کامل از اراضی لبنان خارج شود. یونیفل نیز بر ضرورت پایبندی همه طرفها به خودداری از هرگونه اقدام تحریکآمیز یا نقضی که میتواند منجر به تشدید تنش شود، تأکید کرد.
این نیروها همچنین از همه طرفها خواستند به طور کامل به مفاد قطعنامه ۱۷۰۱ و تفاهمنامه آتشبس پایبند باشند و یادآور شدند: این سازوکارها دقیقاً برای حل اختلافات و جلوگیری از توسل یکجانبه به خشونت ایجاد شدهاند و باید به بهترین شکل ممکن مورد استفاده قرار گیرند.
یونیفیل هشدار داد که ادامه تنش تهدیدی برای پیشرفتهایی است که طرفها در راستای بازگرداندن ثبات به دست آوردهاند.
حملات هوایی اخیر رژیم صهیونیستی منازل مسکونی در مناطق میسالجبل، برج قلاویه، کفرتبنیّت، دَبین و شُهَیبه در جنوب لبنان را هدف قرار داد که به تخریب کامل این منازل انجامید؛ البته ساکنان پیش از حمله این خانهها را تخلیه کرده بودند.
