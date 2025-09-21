یمن در چشم و دل سید حسن نصرالله در یازدهمین سالگرد پیروزی انقلاب یمن

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- انقلاب ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ نتیجه یک حادثه گذرا در تاریخ یمن نبود، بلکه به عنوان یک واکنش طبیعی در برابر حکومت وقت منصور هادی بود که یمن را به عرصه‌ای برای مداخلات خارجی تبدیل کرده و تصمیم‌گیری سیاسی آزاد را از ملت یمن گرفته بود.

امروز یمنی ها در یازدهمین سالگرد پیروزی انقلاب خود در شرایطی که در زیر محاصره ظالمانه و جنگ تمام عیار با رژیم صهیونیستی هستند بر ادامه مقاومت خود تاکید می کنند.

بیشتر عمر انقلاب یمن در جنگ های تحمیلی و جبهه پشتیبانی از مردم مظلوم غزه گذشته است. ۸ سال جنگ و تجاوز ائتلاف سعودی و آمریکایی علیه یمن و نزدیک به دوسال جبهه پشتیبانی عزتمند دفاع از مردم غزه و تسلط بر مهمترین تنگه جهانی در دریای سرخ عزت و سربلندی را به مردم یمنی داده است.

«انقلاب ۲۱ سپتامبر یمن دستاورد اصیل به معنای تمام کلمه برای مردم یمن است. تمام فعالیت‌ها و مواضعی که در چارچوب انقلاب ۲۱ سپتامبر رخ داد، بدون هیچ‌گونه نفوذ و دخالت خارجی، کاملا یمنی بود. انقلاب ۲۱ سپتامبر نتایج فوق‌العاده مهمی خواهد داشت و آثار و پیامدهای آن پاسخگوی همه امیدهای مردم یمن خواهد بود. .مردم یمن ۱۱سال است که نه تنها دستاوردهای این انقلاب را حفظ کرده‌اند بلکه با چالش‌هایی مواجه شدند و همچنان با چالش مواجه هستند و با وجود بزرگی این چالش‌ها به دستاوردهای مهمی دست یافته‌اند. ..جریان خصمانه علیه انقلاب ۲۱ سپتامبر و در رأس آن آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی بزرگترین بازنده محسوب می‌شوند، زیرا کنترل مستقیم خود را بر کشور یمن از دست دادند. آمریکا با توجه به جاه‌طلبی‌های استکباری خود برای کنترل کامل یمن و بهره برداری از ثروت آن، اولین متضرر انقلاب ۲۱ سپتامبر است.» این جملات بخشی از سخنان جناب «عبدالملک الحوثی» رهبر انقلاب یمن است که سال گذشته در سالگرد پیروزی انقلاب مردم یمن مطرح شد.

این روزها در آستانه سالگرد سید شهدای مقاومت شهید سید حسن نصرالله و یازدهمین سالگرد پیروزی انقلاب یمن، این مردم اصیل، مقاوم و با ایمان را از نگاه سید مقاومت باید رصد کنیم. سید مقاومت همواره در سال هایی که جبهه یمن درگیر ائتلاف متجاوز سعودی آمریکایی بود از مردم و رهبری یمن تمجید و بر حمایت از آنها تاکید می‌کرد.

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان از دستاورد بزرگی که مبارزان یمنی در این جنگ محقق کردند، ابراز خرسندی می کرد و آرزو کرد که «کاش مبارزی از مبارزان یمنی بود که زیر پرچم رهبر شجاع آنها می‌جنگید.»

سیدحسن نصرالله می‌دانست که مردم یمن نماد و نمود مقاومت هستند، آنها صرفا یک گروه محلی و داخلی نبودند، بلکه بخشی از محور مقاومت بودند که سلطه‌گری آمریکا و رژیم صهیونیستی را هدف قرار می‌دهند. هر بار که سیدحسن نصرالله درباره یمن صحبت می‌کرد، تلاش داشت، نگاه‌ها را به سمت راهبردهای دشمنان یمن جلب کند. او جنگ علیه یمن را بخشی از هدف‌گیری مقاومت در لبنان و فلسطین عنوان کرد و باعث شد تا قضیه یمن به نبردی سرنوشت‌ساز و وجودی تبدیل شود که محدود به مرزهای این کشور نباشد.

وی در یکی از سخنرانی‌های سال ۲۰۱۶ خود دخالت نظامی در یمن را «جنگ نسل‌کشی» توصیف کرد و جنایاتی که در این کشور رخ می‌ داد را تجسم عینی و واقعی اهداف و راهبرد قدرت‌های استعماری دانست که تلاش دارد، هویت ملی یمن را نابود کند. سیدحسن نصرالله در سال ۲۰۱۸ و در اوج جنگ یمن سخنرانی بسیار مهمی ایراد کرد و در آن یمن را «میدان جدید مقاومت» در رویارویی با استکبار جهانی و صهیونیسم منطقه‌ای دانست.

وقتی پیروزی‌های مردم یمن در عرصه میدانی شروع به تجسم یافتند، وی در سخنرانی سال ۲۰۲۰ خود به مردم یمن این بشارت را داد که مردمی که در برابر چالش‌ها و سختی‌ها ایستادگی و مقاومت کند، حتما پیروز میدان خواهد بود.

بعد از سخنان سید عبدالملک حوثی که اعلام کرد ؛ «ما حاضریم نان خود را با مردم فلسطین تقسیم کنیم،» سید مقاومت در حالی که بغض گلویش را گرفته بود گفت: «سیدجان شما در محاصره اید و اصلا نانی دارید تا تقسیم کنید؟ و این در حالی است که بسیاری از اعراب و مسلمانان در اموال شخصی خود دارای صدها میلیارد دلار دارند....».

تمجید سید مقاومت از عبدالملک حوثی در حالی است که او در سخت ترین شرایط هجوم ائتلاف جهانی علیه مقاومت و محاصره شدید اقتصادی، انقلابی را علیه نظام استکباری و رژیم صهیونیستی به دور از هیاهوی رسانه‌ای اداره می‌کند. در واقع در طی این ۱۱ سال هر روز معجزاتی از جنس عزت ، قدرت و خودکفایی با اتکا بر ایمان در یمن رخ می دهد که بسیاری از این قدرت نمایی ها از چشم رسانه های جهان مغفول مانده است.

رهبر انقلاب یمن به عنوان الگوی مردم یمن در این سال‌ها با قحطی و تنگناهای اقتصادی مردم همراهی نمود و آثار قحطی بر چهره او در سال‌هایی که محاصره بسیار مردم یمن تنگ شده بود، آشکار است در واقع اگر مردم یمن مقاومت می کنند، رهبرانشان همراه مردم هستند و تغییر چهره رهبر یمنی‌ها قحطی در این کشور را نشان می دهد.

سید شهدای مقاومت همواره در این این سال‌ها با مردم و رهبری یمن در حرف و عمل همدردی می نمود و در شهادت فرماندهان عالی رتبه یمن پیام‌های تسلیت و تبریک ارسال می کرد.

سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در پیامی به عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن، شهادت صالح الصماد رئیس شورای عالی سیاسی این کشور گفت «من به خوبی از احساسات شما در این روزها و پس از این حادثه بزرگ با خبر هستم زیرا تجارب مشابهی را در از دست دادن فرماندهانی که در تمام مراحل پشتوانه قوی ای برای مان بودند، پشت سرگذاشتم، اما ایمان قوی و صبر زیاد و عزم قوی شما در پشت سر گذاشتن سختی ها موجب می شود این درد و رنج را با سربلندی پشت سر بگذارید.»

سید مقاومت نسبت به وحشی گری‌های ائتلاف متجاوز سعودی در به خاک و خون کشیدن عروسی ها در یمن واکنش نشان می داد؛ دبیرکل حزب‌الله در یکی از سخنرانی هایش گفت: «ائتلاف متجاوز سعودی حتی با شادی‌ها و عروسی‌ها و لبخند یمنی‌ها در این کشور می‌جنگد. »

یمنی ها در یازدهمین سالگرد پیروزی انقلابشان خود را آماده برگزاری مراسمات بزرگداشت سید شهدای مقاومت می کنند مردم یمن در برابر سخنرانی‌ها و دفاعیات سید مقاومت از مردم و رهبری یمن همواره در تظاهرات خود و شبکه های مجازی به ابراز احساسات و تشکر از سید مقاومت پرداختند، چرا که سید شهید همواره در حرف و عمل و آموزش تجربیات حزب الله در جنگ ۳۳ روزه به مجاهدان یمنی از انقلاب یمن دفاع می کرد.

