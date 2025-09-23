به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - تامی رابینسون، با نام واقعی استیون یاکسلی-لنن اعلام کرد به دلیل تهدید علیه امنیت ملی و همزیستی شهروندان از کشورهای کلمبیا و پاناما دیپورت شده است و مقامات کشورها به او اجازۀ ورود نداده‌اند.

او که به گفتۀ سازمان مدنی «امید نه نفرت» بدنام‌ترین افراط‌گرای راست بریتانیا لقب گرفته است، اقدامات مقامات کلمبیا و پاناما را را ناشی از باورهای سیاسی و فعالیت‌هایش دانست.

این فرد نژادپرست انگلیسی که از سرشناس‌ترین افراد راستگرای افراطی و مخالفان اسلام در بریتاناست، پیشتر هم سابقۀ قضایی و کیفری بسیاری داشته و بارها به‌دست پلیس لندن دستگیر شده است.

