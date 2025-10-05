به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تامـی رابینسون، فعال راست افراطی، اسلام‌ستیز و تحریک‌کننده خشونت در بریتانیا، از سوی امیخای چیکلی، وزیر امور دیاسپورای رژیم صهیونیستی، برای سفری رسمی به اراضی اشغالی دعوت شد.

رابینسون که از این دعوت حسابی سر ذوق آمده بود، طی پیامی در ایکس، توئیتر سابق، از برنامه‌های فشرده‌اش برای بازدید از اراضی اشغالی گفت و سفرش را در راستای مبارزه با حماس توصیف کرد.

بنیان‌گذار گروه راست افراطی لیگ دفاع از بریتانیا که به خاطر سخنان جنجالی علیه مسلمانان همیشه مورد توجه رسانه‌ها بوده و رفتارهای نژادپرستانه و تحریک‌آمیز سیاسی‌اش بارها باعث ایجاد پرونده‌های کیفری برای وی شده، پیشتر خود را یک صهیونیست خوانده بود.

..........

پایان پیام