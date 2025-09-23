به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیچ‌یک از دانش‌آموزان مقطع دبیرستان در استان سویداء سوریه – که شمارشان بیش از ۶۲۰۰ نفر است – در امتحاناتی که به آنان امکان ورود به دانشگاه‌ها برای سال تحصیلی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ می‌دهد، شرکت نکرده‌اند. دلیل این موضوع حوادث امنیتی اخیر در این استان و تداوم محاصره است. مسئولان نیز نتوانسته‌اند برای این دانش‌آموزان جایگزینی فراهم کنند، به‌ویژه در پی آوارگی اجباری اهالی ۳۴ روستای حومۀ غربی استان سویداء سوریه که بیش از ۳۰ هزار دانش‌آموز این استان از تمام مقاطع تحصیلی را از مدارس محروم کرده است؛ مدارسی که ویران شدند و خانه‌هایشان به آتش کشیده شد.

این کوچ اجباری همزمان با بروز خشونت‌های فرقه‌ای علیه دانشجویان دروزی در دانشگاه‌های سوریه بود که به محرومیت بیش از ۴۰ هزار دانشجو از ادامۀ تحصیل منجر شد. این خشونت‌ها بر پایۀ تهدیدات فرقه‌ای صورت گرفت و در مواردی به ضرب‌وشتم، چاقوکشی و حتی قتل در دانشگاه‌های سراسر سوریه کشیده شد. در نتیجه، استان سویداء با یکی از جدی‌ترین بحران‌های آموزشی خود مواجه است. هم‌زمان، معلمان و کادر آموزشی دروزی نیز با تهدید و تعقیب روبه‌رو شده‌اند.

با نزدیک شدن آغاز سال تحصیلی جدید، مشکل ابعاد پیچیده‌تری به خود گرفته است. بسیاری از مدارس استان سویداء چه در شهر و چه در روستاها به دلیل شمار بالای آوارگان که بر اساس آمارهای اخیر بیش از ۱۸۰ هزار نفر برآورد می‌شود، به مراکز اسکان موقت تبدیل شده‌اند. تخمین‌ها نشان می‌دهد که از میان ۸۶ مرکز اسکان جدیدی که پس از رخدادهای اخیر سویداء ایجاد شده‌اند، ۷۰ مورد در ساختمان مدارس این استان استقرار یافته‌اند.

به گفتۀ «فاتن جودیه» عضو دفتر اجرایی مسئول امور امدادی استان سویداء سوریه در حال حاضر بر روی تجهیز مراکز اسکان در شهر سویداء کار می‌شود و این مراکز از نظر لجستیکی به تمام نیازها پشتیبانی خواهند شد تا خانواده‌های آوارۀ اجباری به آنجا منتقل شوند و مدارس سویداء برای آغاز سال تحصیلی تخلیه گردند».

او در گفت‌وگو با روزنامۀ الاخبار لبنان افزود: کار تجهیز ساختمان مؤسسه عمران، ساختمان اتحادیه کشاورزان، یکی از ساختمان‌های پلیس و ساختمان امور اجتماعی آغاز شده است. همچنین مکان‌های دیگری با هماهنگی اهالی استان، مهاجران، سازمان‌های کمک‌رسان و تاجران برای فراهم کردن پشتیبانی مالی موردنیاز بررسی می‌شود. تأمین آب، برق و گرمایش لازم نیز با نزدیک شدن فصل زمستان در اولویت است.

افزون بر این، گزارش‌هایی از کشته‌شدن شماری از دانش‌آموزان در جریان حمله به استان سویداء سوریه ثبت شده است. نتایج امتحانات پایان دورۀ راهنمایی (نهم) نشان داد که نام ده‌ها دانش‌آموزِ کشته‌شده همچنان در میان قبول‌شدگان درج شده است. همچنین بیش از ۳۰ معلم زن و مرد در این استان جان خود را از دست داده‌اند.

با این حال، خانواده‌های سویداء – که به علاقه شدیدشان به تحصیل فرزندانشان شناخته می‌شوند – همچنان بر ادامۀ روند آموزشی پافشاری دارند و تلاش می‌کنند با اتخاذ تدابیر لازم، شرایط دانش‌آموزان دبیرستانی، به‌ویژه آوارگان، را سامان دهند تا بتوانند در امتحانات شرکت کرده و شانس ورود به دانشگاه را به دست آورند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸