دعوت به اعلام وضعیت بحرانی در استان سویداء/ قبایل در خدمت حکومت جولانی

درگیری‌ها در استان سویداء در جنوب سوریه وارد دومین هفته خود شده و با عملیات‌های مکرر پیشروی و عقب‌نشینی ادامه دارد. در این مدت، گروه‌های مسلح وابسته به حکومت جولانی، شکل و ظاهر خود را تغییر داده و با بالا بردن پرچم قبیله‌گرایی، تلاش کرده‌اند خطوط قرمز اسرائیل – که مانع ورود نیروهای جولانی به جنوب سوریه است – را دور بزنند.

پیش از آغاز مجدد درگیری‌ها طی ۲۴ ساعت گذشته – که پس از عقب‌نشینی نیروهای وابسته به وزارت دفاع و کشور حکومت جولانی به‌دلیل دخالت تل‌آویو و حمله به ساختمان وزارت دفاع و کاخ ریاست‌جمهوری در دمشق رخ داد – فضای رسانه‌ای با تحریکات طایفه‌ای و قبیله‌ای، همراه با انتشار صدها فایل صوتی و تصویری جعلی، آتش جنگ روانی را شعله‌ور کرده بود.

در این میان، هر دو طرف (یعنی گروه‌های محلی سویداء و نیروهای وابسته به حکومت جولانی) یکدیگر را به ارتکاب جنایت و نقض حقوق بشر متهم کرده‌اند. ویدئوهایی از اعدام میدانی، سرقت و تجاوز توسط نیروهای جولانی منتشر شده و در مقابل، فیلم‌هایی نیز از بدرفتاری گروه‌های محلی استان سویداء با برخی افراد عشایر ساکن در این استان، دیده شده است.

ورود گسترده نیروهای قبایل به سویداء با همراهی بیش از ۴۰ قبیله و پشتیبانی نیروهای جولانی به‌ویژه با استفاده از پهپادهای انتحاری برای تصرف روستاهایی در بادیه، باعث شده نیروهای حکومت جولانی برای سومین‌بار طی یک هفته به آستانه ورود به شهر سویداء برسند.

در همین حال، رسانه‌های نزدیک به حکومت جولانی و چهره‌های وابسته به آن، موجی از تبلیغات ضددروزی به راه انداخته‌اند. یکی از این افراد، انس عیروط، عضو کمیته صلح داخلی است که از حمله به سویداء با عنوان «یاری‌خواهی قبیله‌ای که دل‌ها را شاد کرد» یاد کرد، اگرچه پست توییتری‌اش را بعداً حذف کرد.

ویدیوهایی منتشرشده نشان می‌دهد که برخی از نیروهای مهاجم غیرسوری هستند که با شعار «قیام قبایل» وارد سویداء شده‌اند. حمایت نظامی و رسانه‌ای حکومت جولانی از این گروه‌ها، بار دیگر موضوع شهروندی، مالکیت سلاح و قانون‌گریزی را در مرکز توجه قرار داده است.

در شرایطی که مردم سویداء با قطع آب، برق، دارو و غذا دست‌وپنجه نرم می‌کنند، فریادها برای اعلام وضعیت بحرانی بلند شده است. اسقف‌نشین بُصری حوران و جبل‌العرب خواستار ایجاد مسیر انسانی برای نجات جان ۳۰۰ هزار خانواده شدند.

«حسن کوجر» معاون ریاست مشترک اداره خودگردان مناطق کردنشین سوریه نیز اعلام کرد به درخواست حکمت الهجری شیخ عقل طایفه دروز، پاسخ داده و تلاش برای ارسال کمک‌های فوری پزشکی و انسانی به سویداء را آغاز کرده‌اند. با این حال، ایجاد مسیر انسانی نیاز به موافقت آمریکا دارد که بر منطقه التنف مسلط است. همین امر، ورود کمک‌ها را زمان‌بر کرده و فرصت مناسبی برای اسرائیل ایجاد کرده تا با ارسال کمک به ساکنان سویداء، نقش بیشتری در جنوب سوریه ایفا کند.

در شرایط قطع ارتباطات و تاریکی اطلاعاتی، الگوی جدیدی در نبردها شکل گرفته؛ شب‌ها زمان حمله نیروهای وابسته به حکومت جولانی و عشایر، و روزها میدان نبرد نیروهای محلی استان سویداء است. در این میان، حملات اسرائیلی نیز به‌طور منظم به خطوط درگیری ادامه دارد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که جولانی، اخیراً طرح آتش‌بس میان چهره‌های مذهبی و محلی سویداء از یک‌سو و بزرگان درعا و عشایر از سوی دیگر را رد کرده است. طبق این توافق، قرار بود همه زندانیان آزاد شوند و روند صلح به‌صورت دائم آغاز گردد. با این حال، جولانی با ارجاع پرونده به فرمانده امنیت داخلی سویداء، احمد دالاتی، نهایتاً از طریق او مخالفت خود را با توافق اعلام کرد و آن را به‌منزله شکست دانست.

