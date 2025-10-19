سقوط یک پهپاد ارتش حکومت جولانی در غرب سویداء

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک فروند پهپاد (درون) متعلق به ارتش حکومت جولانی در اطراف روستای «مجدل» در حومه غربی استان سویداء سقوط کرد. هنوز مشخص نیست که علت این سقوط نقص فنی بوده یا پهپاد توسط نیروهای شبه نظامی دروز سوری ساقط شده است. تاکنون گزارشی از تلفات انسانی در پی این حادثه منتشر نشده است.
در ۱۷ اکتبر جاری، در محور «عری – خربة سمر» درگیری مسلحانهای میان نیروهای شبه نظامی دروز سوری از یک سو و نیروهای وزارت دفاع حکومت جولانی به همراه یگانهای پشتیبان آن از سوی دیگر رخ داد. در این درگیری از سلاحهای خودکار متوسط با کالیبر ۲۳ میلیمتری استفاده شد، اما هیچ تلفات یا زخمی گزارش نشده است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما