به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حملات اخیر نیروهای وابسته به حکومت جولانی و گروههایی از عشایر بدوی، باعث آوارگی ساکنان ۳۴ روستا و شهرک در بخشهای غربی و شمالی استان سویداء در جنوب سوریه، شده است. این حملات به ویرانی گسترده روستاها، سوزاندن خانهها و کشتهشدن شمار زیادی از غیرنظامیان انجامیده و موجی از مهاجرت اجباری را بهویژه به سمت شهرهای شهبا و سویداء و روستاهای جنوبی و شرقی استان ایجاد کرده است.
با توجه به اینکه چنین موج بزرگی از آوارگی پیشبینی نشده بود، شمار افراد بیخانمان از ۸۰ هزار نفر فراتر رفته است. در نتیجه، مراکز اسکان موقت و اضطراری در سالنهای ورزشی، مدارس و حتی تالارهای عروسی برپا شده و بسیاری از خانوادههای ساکن مناطق جنوبی و شرقی، آوارگان را در خانههای خود جای دادهاند. با این حال، فشار جمعیتی، قطع زنجیره تأمین، تخریب زیرساختها و وخامت روزافزون خدمات درمانی، بحران را تشدید کرده است.
کمبود شدید مواد غذایی و سوخت
محاصره استان سویداء که وارد هفته سوم شده، وضعیت تأمین غذا را به شدت بحرانی کرده است. کمکهای هلال احمر تنها پاسخگوی حدود ۱۰ درصد نیاز آوارگان است و هنوز آمار و اطلاعات دقیقی از تعداد و نیازهای آنها در دست نیست. پیشبینی میشود بحران آوارگی ادامه یابد، چرا که ویرانی گسترده و تداوم حضور نیروهای مهاجم مانع بازگشت مردم به خانههایشان شده است.
بر اساس آمار کمیتههای محلی، تنها ۲۴۰ تُن آرد به شش نانوایی اصلی استان سویداء رسیده، در حالی که نیاز روزانه این استان ۱۲۰ تُن است؛ یعنی این کمکها تنها برای دو روز کافی است. نانواییها برای پخت این مقدار نان، روزانه به ۱۰ هزار لیتر گازوئیل نیاز دارند اما تنها ۵ درصد این میزان به علت محاصره تأمین میشود. در نتیجه، توزیع نان به یک بسته ۱۲ قرصی برای هر خانواده محدود شده است.
قطع برق و آب
وضعیت برق در استان سویداء نیز بحرانی است. دو خط فشار قوی که برق این استان را تأمین میکرد، هدف خرابکاری نیروهای حکومت جولانی قرار گرفته است. تلاش برای تعمیر خط اصلی در روستای کناکر با تیراندازی تکتیراندازان روبهرو شد و دو کارگر مجروح شدند. خط جایگزین نیز بارها مورد حمله قرار گرفته و فقط بخش محدودی از نیاز شهر سویدا را تأمین میکند.
به دلیل کمبود گازوئیل در استان سویداء، ژنراتورهای برق در این استان هم عملاً از کار افتادهاند. از زمان آغاز محاصره در ۱۳ ژوئیه، تنها ۱۵۰ هزار لیتر سوخت وارد استان سویداء شده که فقط برای یک روز مصرف ژنراتورها کافی است. این کمبود موجب توقف بیش از نیمی از پمپهای آب و مراکز مخابراتی وابسته به سوخت در این استان، شده است.
اجساد در خیابانها
در بسیاری از روستاهای شمالی و غربی استان سویداء که تحت کنترل نیروهای امنیتی حکومت جولانی و عشایر بدوی قرار دارند، اجساد قربانیان همچنان در خیابانها و خانهها رها شده و به تیمهای هلال احمر اجازه ورود داده نمیشود. تنها پس از ۲۶ روز، این تیمها اجازه یافتند وارد چند روستای مسیر دمشق–سویدا شوند. به گفته امدادگران، برخی اجساد سوزانده یا مثله شدهاند.
این نخستین بار است که مجوز ورود به این مناطق آن هم بدون حضور داوطلبان محلی یا تیمهای تحقیق مستقل برای مستندسازی داده میشود. همچنان جاده اصلی دمشق–سویدا به علت درگیریها نزدیک به یک ماه است که مسدود مانده است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما