آیت‌الله احمد مبلغی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی، با سید صادق موسوی، نویسنده و محقق اثر ارزشمند «تمام نهج‌البلاغه» دیدار و گفت‌وگو کرد.

این دیدار که در دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی برگزار شد. آیت‌الله مبلغی ضمن قدردانی از تلاش‌های علمی حجت الاسلام و المسلمین سید صادق موسوی، گردآوری کتاب «تمام نهج‌البلاغه» را اقدامی ارزشمند در جهت بازخوانی میراث گران‌سنگ امام علی (ع) دانست.

آیت الله مبلغی افزود: نهج‌البلاغه که ابتدا توسط سید رضی گردآوری شده، در نه تنها مورد توجه شیعیان بلکه مورد اهتمام و توجه علمای اهل سنت نیز بوده و بعض علمای اهل سنت بر نهج البلاغه شرح و تفسیر نگاشته‌اند که معروف ترین آن شرح ابن ابی الحدید معتزلی است. به گفته وی، اکنون با تدوین «تمام نهج‌البلاغه» امکان فهم و درک عمیق‌تر این اثر جاودانه بیش از پیش فراهم شده است

وی تأکید کرد: این کتاب با گردآوری و تکمیل خطبه‌ها و بازگرداندن متون به سیاق اصلی خود، نهج‌البلاغه را در سیمای کامل‌تری عرضه کرده و افق‌های تازه‌ای را پیش روی پژوهشگران می‌گشاید.

حجت الاسلام و المسلمین سید صادق موسوی نیز در این دیدار با اشاره به اهداف گردآوری کتاب، خاطرنشان کرد: «تمام نهج‌البلاغه» کوشیده است تا متون گسسته و پراکنده را به شکلی منسجم ارائه کند تا مخاطب بتواند معنا و پیام خطبه‌ها را در پرتو سیاق اصلی آن‌ها دریابد.

