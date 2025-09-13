به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد احمد مفتاح» رئیس جدید دولت جنبش انصارالله (حوثیها) در یمن، روز جمعه در یک گردهمایی مردمی در صنعا متعهد شد که به جنگ با اسرائیل ادامه دهد. این اظهارات پس از آن بیان شد که سلف او در اواخر آگوست گذشته در حمله هوایی اسرائیل شهید شد.
مفتاح که در پایان ماه گذشته میلادی به عنوان سرپرست نخستوزیری معرفی شده بود، گفت: افتخاری بزرگ است برای ما که در این مسیر باشیم، و اینکه رهبران و دولت ما در راه قدس هدف قرار گیرند و به اذن خداوند به شهادت برسند.
رئیس جدید دولت حوثیها در یمن افزود: ما از تشدید عملیات نظامی نیروهایمان تقدیر میکنیم.
او همچنین خطاب به مردم غزه گفت: ما با شما هستیم و به اذن خدا هرگز شما را تنها نخواهیم گذاشت، هرچند که این مسیر هر اندازه فداکاری بخواهد.
شرکتکنندگان در این تظاهرات، تصاویر سید عبدالملک الحوثی را در دست داشتند و شعارهایی ضد اسرائیل و آمریکا سر دادند.
از زمان آغاز جنگ در غزه، حوثیها با شلیک موشک و پهپاد به اسرائیل و همچنین به کشتیهای تجاری مرتبط با آن در سواحل یمن حمله کردهاند و اعلام کردهاند که این اقدامات در حمایت از فلسطینیان انجام میشود.
در مقابل، اسرائیل چندین دور حملات خونین علیه یمن انجام داده که بنادر و ایستگاههای انرژی این کشور و نیز فرودگاه بینالمللی صنعا را هدف قرار داده است.
در ۲۸ آگوست گذشته، «احمد غالب الرهوی» نخستوزیر حوثیها به همراه ۹ وزیر و دو مقام دیگر در حمله هوایی اسرائیل به محل جلسهشان در شهر صنعاء شهید شدند.
اسرائیل همچنین روز چهارشنبه اعلام کرد که اهداف نظامی حوثیها را در شهر صنعاء و استان الجوف (شمال یمن) هدف قرار داده است؛ حملاتی که به گفته وزارت بهداشت یمن، ۴۶ شهید و ۱۶۵ زخمی بر جای گذاشت.
