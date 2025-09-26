  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

در واکنش به تهدید نتانیاهو؛

فؤاد حسین: حمله به هر عراقی، حمله به عراق است

۴ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۷
کد خبر: 1731660
فؤاد حسین: حمله به هر عراقی، حمله به عراق است

وزیر خارجه عراق در واکنش به تهدیدهای نخست وزیر رژیم صهیونیستی، تاکید کرد که حمله به هر شهروند عراقی حمله به عراق است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق امروز جمعه نسبت به تهدید بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای حمله به عراق واکنش نشان داد.

به گزارش الجزیره، وی گفت که اظهارات نتانیاهو را رد می‌کنیم و می‌گوییم که حمله به هر شهروند عراقی حمله به عراق است.

پیش از این نتانیاهو با اشاره به ویران کردن برنامه هسته‌ای و بالستیک ایران، تهدید کرد که گروه‌های شبه نظامی در عراق را از بین خواهد برد.

نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی و ادعا کرد: حوثی‌ها و بزرگترین بخش از سلاح حماس را از بین بردیم و حزب الله را فلج کردیم.

..............................

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha