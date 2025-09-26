فؤاد حسین: حمله به هر عراقی، حمله به عراق است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق امروز جمعه نسبت به تهدید بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای حمله به عراق واکنش نشان داد.
به گزارش الجزیره، وی گفت که اظهارات نتانیاهو را رد میکنیم و میگوییم که حمله به هر شهروند عراقی حمله به عراق است.
پیش از این نتانیاهو با اشاره به ویران کردن برنامه هستهای و بالستیک ایران، تهدید کرد که گروههای شبه نظامی در عراق را از بین خواهد برد.
نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی و ادعا کرد: حوثیها و بزرگترین بخش از سلاح حماس را از بین بردیم و حزب الله را فلج کردیم.
..............................
پایان پیام/
نظر شما