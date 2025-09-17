عضو ارشد حماس: ترامپ برای حمله به قطر به اسرائیل چراغ سبز نشان داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «غازی حمد» عضو دفتر سیاسی جنبش حماس تاکید کرد: اسرائیل دیگر هیچ خط قرمزی را رعایت نمی‌کند و به هدف قرار دادن کل امت ادامه می‌دهد. لازم است جهان عرب موضعی قاطع و متحد در برابر این تجاوزگری و قانون‌شکنی اسرائیل اتخاذ کند.

غازی حمد افزود: آمریکایی‌ها فاقد اعتبار هستند و در تمامی موارد ارتباط، به‌نوعی از تعهدات خود عدول می‌کنند.

وی همچنین گفت: آن‌ها به وعده‌های خود پایبند نیستند و در هنگام تعامل با رژیم اشغالگر اسرائیل، مفاد پیشنهادهای خود را تغییر داده و دستخوش تعدیل می‌کنند.

عضو دفتر سیاسی حماس تاکید کرد: آمریکایی‌ها در ادامه روند نسل‌کشی علیه فلسطینی‌ها همدست هستند و این کشور طرحی را ارائه داد و پس از آن‌که جنبش حماس آن را مورد بررسی قرار داد، دونالد ترامپ موافقت خود را با هدف قرار دادن هیات حماس در قطر اعلام کرد.

غازی حمد تصریح کرد: ترامپ با زبان اسرائیلی‌ها سخن می‌گوید و از کشتار فلسطینی‌ها حمایت می‌کند.

عضو دفتر سیاسی حماس خاطرنشان کرد: ما از تهدیدات ترامپ درباره گشودن درهای جهنم هراسی نداریم و نمی‌پذیریم که از سوی او دستوراتی درباره نحوه برخورد با اسرای دشمن دریافت کنیم.

غازی حمد تأکید کرد: ما با اسرا بر اساس ارزش‌ها و آموزه‌های دینی خود رفتار می‌کنیم. کسی که اسرا را به قتل می‌رساند، بنیامین نتانیاهو و ارتش متجاوز اوست.

عضو ارشد جنبش حماس در ادامه گفت: کسی که خواهان آزادی اسراست، باید نتانیاهو را به امضای توافق تبادل اسرا و توقف جنگ وادار کند.

غازی حمد تصریح کرد: با گسترش قانون‌شکنی اسرائیل، فقط ما هدف قرار نگرفته‌ایم، بلکه کل امت اسلامی در معرض تهدید قرار دارد.

عضو ارشد جنبش حماس در پایان تاکید کرد که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از تغییر چهره خاورمیانه سخن می‌گوید و این اظهارات نیازمند اتخاذ موضع از سوی کشورهای عربی است.

..............................

پایان پیام/