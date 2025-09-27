به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، تأکید کرد که ملت فلسطین هرگز در برابر قاتلان جنایتکار تسلیم نخواهد شد و با وجود هرگونه فداکاری، از حقوق مشروع خود صرفنظر نمیکند.
زیاد النخاله در واکنش به سخنان اخیر بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم اشغالگر اسرائیل در سازمان ملل متحد، گفت: «تهدیدات نتانیاهو علیه مقاومت و ملت فلسطین تازگی ندارد و ملت فلسطین که بیش از صد سال پرچم مقاومت را برافراشته، تحت تأثیر این تهدیدها و دروغها قرار نخواهد گرفت.»
از سوی دیگر مصطفی البرغوثی دبیرکل جنبش ابتکار ملی فلسطین، نیز در گفتوگو با شبکه المیادین اظهار داشت که آنچه در سازمان ملل رخ داد، نشاندهنده افزایش انزوای اسرائیل در عرصه بینالمللی است.
او سخنرانی نتانیاهو را «آکنده از دروغهایی دانست که جنایتکار را در جایگاه قربانی قرار داد» و تأکید کرد: «جهان در حال تغییر است و اسرائیل روز به روز منزویتر خواهد شد.»
البرغوثی در پایان گفت: «نتانیاهو اسرائیل را به سوی بیشترین انزوای تاریخیاش سوق داده و رفتار او جز با رهبر نازیها قابل مقایسه نیست.»
