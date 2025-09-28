به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت سالگرد شهادت طلایهداران محور مقاومت، علمای والامقام شیعه و مفاخر جهان اسلام، سیدحسن نصرالله و سیدهاشم صفیالدین، مجلس بزرگداشتی با حضور شکوهمند حضرت آیات عظام، شخصیتهای حوزوی و دانشگاهی، نهادهای بینالمللی، خانواده شهدا و اقشار مختلف مردم ولایتمدار قم، برگزار میشود.
در برگزاری این مراسم دفتر مقام معظم رهبری در قم، تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، مرکز مدیریت و مرکز خدمات حوزههای علمیه، جامعه مدرسین و شورای عالی حوزه، حوزههای علمیه خواهران و جامعه الزهراء، استانداری قم، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی، حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، موسسه آلالبیت، جامعه آلالبیت العالمیه، مجمع الامام الصادق(ع)، مجمع نمایندگان طلاب، گروههای مقاومت (حزبالله، حشدالشعبی، کتائب، زینبیون، فاطمیون، حیدریون، حسینیون) و مجمع جهانی اهلبیت(ع)، مشارکت دارند.
این مراسم ویژه روز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ بعد از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه(س) - شبستان امام خمینی(ره) - برگزار خواهد شد.
