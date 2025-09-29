به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست شخصیت‌های دینی و علمایی جمهوری اسلامی ایران با مدیران حوزه علمیه بقیه الله(عج) شهر نبطیه لبنان برگزار شد.

معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه در این نشست درباره جایگاه حوزه‌های علمیه اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شاهد رشد و پیشرفت در حوزه های علمیه بودیم. چندی پیش همایشی به مناسبت صدمین سال بازتاسیس حوزه علمیه قم برگزار شد که مقام معظم رهبری پیامی را با عنوان حوزه پیشرو و سرآمد، به این همایش ارسال کردند و در این پیام به رشد و پیشرفت حوزه در ابعاد مختلف پرداختند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین «سید مفید حسینی کوهساری» افزود: آنچه که حوزه علمیه به آن رسیده، تنها با تلاش ایرانی‌ها نبوده است بلکه طلابی از کشورهای مختلف در حوزه علمیه قم حضور دارند و این حوزه به یک حوزه بین‌المللی تبدیل شده است. حوزه جدید با حوزه قدیم تفاوت دارد و اکنون حوزه علمیه تحت اداره آیت الله اعرافی به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.

وی درباره ویژگی‌هایی حوزه علمیه گفت: حوزه علمیه دارای ویژگی‌هایی از جمله، تخصصی بودن و پاسخ‌گو بودن به نیازهای نظام اسلامی است و تمرکز بر تبلیغ یکی از رسالت‌های اصلی حوزه است. در دوره‌ای حوزویان از مسئله‌ی بزرگ تبلیغ غفلت می‌کردند اما مقام معظم رهبری چندی پیش در دیدار با حوزویان از آن‌ها درخواست کردند که به مسئله تبلیغ متمرکز شوند و اسلام را به دیگران از جمله جوانان و زنان در داخل و خارج معرفی کنند. لذا حوزه علمیه قم در مسئله تبلیغ یک حوزه پیشرو است.

معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه ادامه داد: 150 مجله تخصصی در حوزه علمیه منتشر می‌شود. همچنین در عرصه بین‌الملل، با ادیان و مذاهب در ارتباط هستیم. آیت الله اعرافی به واتیکان سفر کرد و با پاپ فرانسیس دیدار نمود. همچنین با مسیحیت ارتدکس در روسیه در ارتباط هستیم.

وی به برخی کاستی‌های حوزه اشاره کرد و گفت: من ادعا نمی‌کنم که ما توانستیم تمام مشکلات را حل کنیم و در وضعیت مطلوب قرار داریم، اما در وضعیت پیشرفت هستیم و این پیشرفت، متعلق به تمام حوزه است.

حسینی کوهساری با بیان اینکه ما در تمام عرصه‌ها آماده‌ی تبادل و همکاری هستیم، اضافه کرد: باید از فرصت‌های مهم، استراتژیک و تاریخی استفاده کنیم، دست به دست هم دهیم و بر فرصت‌های همکاری بیفزاییم. ما آماده هستیم تا یک حوزه علمیه در ایران، پشتیبانی برای حوزه علمیه دیگری در خارج باشد. امیدواریم که حوزه علمیه بقیه الله(عج) شهر نبطیه، نسلی از طلاب فقیه و انقلابی را تربیت کند.

.....................................

پایان پیام/ 167