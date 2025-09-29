به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست شخصیتهای دینی و علمایی جمهوری اسلامی ایران با مدیران حوزه علمیه بقیه الله(عج) شهر نبطیه لبنان برگزار شد.
رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت در این نشست در تشریح فعالیتهای این نهاد گفت: پژوهشکده به مسائل و مشکلات حوزه و راهبردهای ارتقای حوزه میپردازد. این که چه کنیم معنویت طلاب افزایش پیدا کند؟ چه کنیم مشکلات معیشتی طلاب حل شود؟ و ... مشکلات حوزهها را ریشهیابی میکنیم و راهکارهایی برای حل آنها ارائه میشود.
حجت اسلام والمسلمین «سید حسین میرمعزی» ادامه داد: حوزه علمیه قم به عنوان یک حوزه مرجع است. مقام معظم رهبری فرمودند که حوزه علمیه قم گرچه یک حوزه زنده و بالنده است اما با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد و باید فکری کرد.
وی درباره پیام رهبر معظم انقلاب به حوزههای علمیه عنوان کرد: ما این پیام را به عنوان سند بالادستی تحول حوزه تلقی کردیم و اکنون در مقام نوشتن نظریه تحول حوزه براساس بیانات مقام معظم رهبری و امامین انقلاب هستیم. بر این اساس، حوزه چشمانداز دوم خود را مینویسد که ده سال دیگر چه وضعیتی داشته باشیم و برنامه ما برای رسیدن آن چیست؟ مدیران حوزههای علمیه در لبنان نیز این پیام را به عنوان سند بالادستی قرار دهند. پیام مقام معظم رهبری گرچه به حوزه علمیه قم است اما نقشهراه برای ارتقاء و تعالی همه حوزههای علمیه میباشد.
رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت عنوان کرد: آیت الله اعرافی رئیس حوزههای علمیه بسیار تاکید دارند که حوزهها براساس برنامهی از قبل تدوین شده داشته باشند و با بصیرت اداره شوند. ایشان از ابتدا گفتند که باید برنامه پنج ساله نوشته شود و امروزه برنامه پنج ساله دوم و چشمانداز مینویسیم. یعنی لازم است مدیریت براساس برنامهریزی درست جلو برود. پیشنهاد من این است که براساس پیام مقام معظم رهبری، برای تعالی حوزههای علمیه لبنان، برنامهریزی داشته باشید.
وی در پایان تصریح کرد: اگر این سخن درست باشد که اسرائیل از بین خواهد رفت، کفر از قدرت به پایین کشیده خواهد شد و تمدن نوین اسلامی رو به پیشرفت است، اقبال به حوزهها در جهان بیشتر میشود و روحانیت باید نقشهای بسیار بزرگتر و اساسیتری در هدایت جامعه ایفا کند؛ این نگاه، برنامهنویسی و چشماندازنویسی دو چندان لازم دارد.
..............................
پایان پیام/ 167
نظر شما