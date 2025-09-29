به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست هیئت دینی و علمایی جمهوری اسلامی ایران با اعضای تجمع علمای مسلمان لبنان، در شهر بیروت برگزار شد.

مشاور مدیر حوزه‌های علمیه در امور مذاهب اسلامی در این نشست، درباره جایگاه ولایت فقیه در اسلام گفت: مسئله‌ی ولایت فقیه یک مسئله‌ی خاص مربوط به شیعه نیست بلکه امت اسلامی در هر کدام از کشورها، اگر بخواهند احکام اسلامی را محقق کنند باید رئیسی انتخاب کنند که عالم و فقیه در اسلام باشد، و والی باشد که همان ولایت فقیه است نه این که کسی را بر خود رئیس کنند که جاهل به دین باشد. چون این کار موجب تعطیل دین می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین «محمدحسن زمانی» افزود: ولایت فقیه یک مسئله اسلامیِ مربوط به شیعیان نیست؛ فراتر از آن، ولایت فقیه تنها مربوط به مسلمانان نمی‌باشد بلکه یک مسئله الهی است و مربوط به جمیع ادیان است.

وی درباره جایگاه ولایت فقیه به بیان خاطره‌ای پرداخت و گفت: به یکی از کشورهای مسیحی رفته بودم و از من در مورد ولایت فقیه سوال کردند. من گفتم که شما به ولایت فقیه معتقد هستید. گفتند: چطور؟ گفتم: اگر شما مسیحیان بخواهید دین حقیقی مسیحی را پیاده کنید باید یک عالم قسیس را انتخاب کنید که عالم به دین باشد تا دین را محقق کنید و او را والی قرار می‌دهید که ولی فقیه است.

مشاور مدیر حوزه‌های علمیه در امور مذاهب اسلامی با اشاره به اینکه ولایت فقیه مسئله عقلی است که نیازی به هیچ نصی ندارد، ادامه داد: البته آیات قرآنی و روایات زیادی برای آن وجود دارد. حضرت محمد(ص) فقط نبی نبود بلکه ولی بود و مقام امامت جدا از مقام نبوت است. از این رو، اعتقاد به ولایت فقیه، اعتقاد علمی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت مقاومت اشاره کرد و یادآور شد: ما در لبنان و ایران شهدای زیادی دادیم اما دشمن موجود است و آمریکا و اسرائیل، دشمنان ما هستند. سنت الهی این است که خداوند برای هر پیامبری دشمن قرار داده است. اکنون دشمن هست، قبلا هم بود و در آینده هم وجود خواهد داشت.

حجت الاسلام زمانی درباره شکست دشمن صهیونی در عرصه‌های مختلف گفت: شهدایی دادیم و ساختمان‌ها ویران شدند اما مقاومت چه در لبنان و چه در ایران، پیروز است. چرا مقاومت پیروز است؟ چون رژیم صهیونیستی بعد از این که به لبنان و حزب الله حمله کرد، مقاومت مانع شد که اسرائیل وارد لبنان شود. همچنین اسرائیل در غزه شکست خورد، چون نتوانست اسرای خود را آزاد کند. اسرائیل به ایران حمله کرد اما وقتی دید نتوانست به اهدافش برسد، از شیطان بزرگ کمک خواست و پدرش آمد. اما وقتی موشک‌های ما را دیدند، فهمیدند که مقابله با جمهوری اسلامی ممکن نیست لذا درخواست آتش‌بس کردند.

وی ادامه داد: من معتقدم که آمریکا و اسرائیل اگر می‌توانستند جنگ با ایران را ادامه دهند، این کار را انجام می دادند و هیچ مانعی در دنیا از جمله شورای امنیت روبروی آنها نبود. وقتی دیدند از ادامه‌ی جنگ عاجز هستند، بدون پیش‌شرط عقب‌نشینی کردند. البته ما موشک‌های متنوعی داریم و در روزهای نخستِ جنگ از موشک‌های قدیمی استفاده کردیم که بیست درصد آنها به مقصد رسید اما در سری بعد، موشک‌های جدیدتری استفاده کردیم که هشتاد درصد آن به هدف اصابت کرد. از سوی دیگر، موشک‌هایی داریم که از آن‌ها استفاده نکردیم. دشمنان از این موضوع اطلاع دارند لذا جنگ را ادامه ندادند.

مشاور مدیر حوزه‌های علمیه در امور مذاهب اسلامی در پایان تأکید کرد: قوی‌تر از موشک‌ها، ایمان ملت‌های مسلمان به خداوند است. ما می‌دانیم که اگر کم هم باشید، چه بسا به اذن خداوند گروه کوچک بر گروه بزرگ غلبه می‌کند.

