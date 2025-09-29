قنواتی: حوزه علمیه، مرکز شناخت جامع اسلام محمدی برای اقامه دین است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست شخصیت‌های دینی و علمایی جمهوری اسلامی ایران با مدیران حوزه علمیه بقیه الله(عج) شهر نبطیه لبنان برگزار شد.

معاون امور طلاب و دانش‌آموختگان حوزه‌های علمیه در این نشست با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب با عنوان حوزه پیشرو و سرآمد، اظهار داشت: حوزه علمیه صرفاً یک مرکز علمی نیست بلکه یک مرکز تمدنی و مرکز شناخت جامع اسلام محمدی برای اقامه دین است. از سوی دیگر، اجتهاد زنده تحت نظارت علمای ربانی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین «علی قنواتی» ادامه داد: امروزه حوزه علمیه قم تحت رهبری مقام معظم رهبری در حال بازتعریف علوم حوزوی و حضور پیشگام در عرصه‌های مختلف است. امروز فقیه تنها به فقه فردی نمی‌پردازد بلکه بر منبر ولایت فقیه، نظام اسلامی را اداره می‌کند و با لباس مرجعیت اجتماعی، امت را در مقابل هجوم فکری و فرهنگی و سیاسی، هدایت می کند.

وی در پایان تأکید کرد: حوزه علمیه امروز فقط به ایران فکر نمی‌کند بلکه حامل پرچم مقاومت به امت اسلامی واحد و تمدن اسلامی نوین است.

