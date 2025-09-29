به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله لبنان مراسمی برای بزرگداشت شهدای شهر الشهابیه در جنوب این کشور برگزار کرد که با حضور خانواده‌های شهدا، شخصیت‌های دینی و اجتماعی، و سخنرانی «حسین جشی» نماینده فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان همراه بود.

حسین جشی طی سخنانی با تجلیل از «شهدا که عزت و کرامت لبنان را رقم زدند»، بار دیگر بر ادامه راه آنان تأکید کرد و گفت: «در سالروز شهید والایمان سید حسن نصرالله و همراهش سید هاشم و دیگر شهدا، عهد می‌بندیم که راهشان را ادامه دهیم و در برابر آمریکا و پیروانش، هرچند سختی‌ها و فداکاری‌ها زیاد باشد، نه تسلیم شویم و نه بترسیم؛ زیرا خداوند یاور ماست و ما اهل حق هستیم.»

جشی با اشاره به آنچه «طرح آشکار آمریکایی ـ اسرائیلی برای سلطه بر کشورهای منطقه و غارت منابع آن‌ها تحت عنوان صلح» خواند، گفت: «این صلح، صلحی تحمیلی و مبتنی بر زور است که به معنای تسلیم کامل می‌باشد.»

او در ادامه به سخنان تام باراک فرستاده آمریکایی، اشاره کرد که گفته بود «یک طرف خواهان قدرت است و طرف دیگر باید بپذیرد که کاری از دستش برنمی‌آید و باید تسلیم شود.» جشی این اظهارات را «بیانی روشن از پروژه سلطه‌طلبانه آمریکا و اسرائیل» دانست.

وی همچنین اظهارات اخیر تام باراک را «تهدیدی علیه موجودیت لبنان، توهین به خبرنگاران و تضعیف نقش ارتش ملی» دانست و از واکنش‌های رسمی که «ضعیف و خجولانه» بوده‌اند، انتقاد کرد.

جشی همچنین به سخنان دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا درباره تبدیل مناطق مرزی به مناطق اقتصادی اشاره کرد و آن را «طرحی برای تخلیه این مناطق از ساکنانشان» دانست. او تأکید کرد که این مواضع «آشکارا و بی‌پرده» بیان می‌شوند، در حالی که برخی در داخل کشور سکوت اختیار کرده‌اند.

جشی خطاب به برخی مسئولان و مدعیان حاکمیت در لبنان گفت: «مواضع خجولانه یا سکوت شما در برابر توهین‌های آمریکا و تجاوزات صهیونیستی، یا از ترس از آمریکا ناشی می‌شود یا از هم‌سویی با پروژه آمریکایی ـ اسرائیلی که برایتان مشکلی ندارد تحت سلطه آن‌ها زندگی کنید.»

در پایان، جشی هشدار داد که «لبنان در مرکز طوفان قرار دارد و موجودیت آن در چارچوب طرح موسوم به اسرائیل بزرگ تهدید می‌شود.»

او افزود: «آمریکا و اسرائیل خواهان خلع سلاح مقاومت هستند تا لبنان را به لقمه‌ای آسان تبدیل کنند»، و تأکید کرد که «هدف دشمنان فقط مقاومت نیست، بلکه کل لبنان و موجودیت آن در معرض خطر قرار دارد.»

