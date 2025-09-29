حمله موشکی و پهپادی یمن به اهداف حساس رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش یمن روز دوشنبه اعلام کرد که دو عملیات نظامی ویژه را علیه اهداف متعلق به رژیم اسرائیل در مناطق یافا و امالرشراش در فلسطین اشغالی انجام داده است.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن، سرتیپ یحیی سریع، در بیانیهای اعلام کرد که:
در عملیات نخست، یگان موشکی ارتش یمن یک موشک بالستیک فراصوت از نوع «فلسطین ۲» با کلاهکهای چندگانه را به سوی اهداف حساس در منطقه یافا شلیک کرده است. این حمله باعث فرار گسترده ساکنان اسرائیلی به پناهگاهها شد.
عملیات دوم توسط نیروی هوایی بدون سرنشین ارتش یمن انجام شد که طی آن دو پهپاد به اهداف حیاتی اسرائیل در منطقه امالرشراش در جنوب فلسطین اشغالی حمله کردند. این عملیات نیز با موفقیت کامل همراه بود.
یحیی سریع تأکید کرد که این دو عملیات در پاسخ به تجاوزات اسرائیل علیه یمن و در حمایت از مردم فلسطین و مقاومت آنها صورت گرفته است.
وی همچنین این اقدامات را واکنشی به «جنایات نسلکشی» و «افزایش حملات اسرائیل به نوار غزه» دانست.
سریع با تأکید بر اینکه «تنها راهحل برای امت عربی و اسلامی، مقاومت و ایستادگی در برابر اشغالگری اسرائیل است»، خواستار حمایت همهجانبه از ملت فلسطین و مقاومت آن شد.
وی همچنین بر ادامه «وظایف دینی، اخلاقی و انسانی ارتش یمن تا توقف کامل تجاوزات و رفع محاصره غزه» تأکید کرد.
طبق گزارشها، ارتش اسرائیل نیمهشب دوشنبه شلیک یک موشک از خاک یمن را رصد کرده که منجر به فعال شدن آژیرهای هشدار در مناطق وسیعی از تلآویو و قدس اشغالی شد. همچنین، پروازها در فرودگاه بنگوریون به حالت تعلیق درآمدند.
