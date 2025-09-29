۲ فقره سرقت از مسجد در شهر ملبورن/ تحقیقات پلیس استرالیا هنوز ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس استرالیا اعلام کرد هنوز در حال بررسی دو فقره سرقت ثبت‌شده در یکی از مساجد ملبورن است تا زمانی که سارق پیدا شود.

به‌گفتۀ پلیس ایالت ویکتوریا استرالیا، نخستین سرقت حدود ساعت ۲ بامداد، در تاریخ ۱۰ سپتامبر، در مسجد میدو هایتس واقع در خیابان هادسون رخ داد؛ زمانی که فردی با ورود به مسجد، جعبه کمک‌های مردمی و یک گاوصندوق حاوی حدود ۲۰ هزار دلار وجه نقد را به سرقت برد.

براساس گزارش پلیس، مظنون بار دیگر حدود ساعت ۱:۲۰ بامداد ۲۵ سپتامبر به مسجد بازگشته اما این بار بدون برداشتن چیزی محل را ترک کرده است.

چهره این فرد در هر دو حادثه پوشانده شده بود. او در زمان وقوع سرقت‌ها یک هودی مشکی نایک و شلوار ورزشی مشکی به تن داشت.

