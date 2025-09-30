به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در شهر پنزبرگِ آلمان، شعار نفرتآمیز علیه اسلام که بر روی شیشههای مسجد این شهر نوشته شد که این اقدام، خشم و اعتراض مسلمانان محلی را برانگیخت. شعاری که روی شیشۀ مسجد نوشته شده بود، عنوان داشت که اسلام به آلمان تعلق ندارد.
همچنین کنار این شعار، مخفف BPE، به چشم میخورد که اشاره به جنبش شهروندی صلح اروپا دارد. این جنبش پیشتر مواضع انتقادی زیادی نسبت به اسلام مطرح میکرد.
بنیامین ایدریز، امام جماعت این مسجد، در بیانیهای شدیداللحن این شعار را محکوم کرد و آن را فراتر از یک شعارنویسی ساده دانست.
وی گفت: این اقدام یک جرم اسلامهراسانه، ضد مسلمانان و نژادپرستانه است که هدف آن ایجاد ترس، برانگیختن نفرت و مسموم کردن همزیستی مسالمتآمیز در جامعه میباشد. جامعه اسلامی پنزبرگ با تأکید بر اهمیت رسیدگی به چنین اعمالی، خواستار پاسخگویی و مجازات عاملان شده است.
بنیامین ایدریز همچنین تأکید کرد که چنین جرایمی نباید دستکم گرفته شوند و باید همانند یهودستیزی و هر شکل دیگری از نفرت و نژادپرستی، جدی گرفته شوند.
وی از مقامات و سیاستمداران خواست تا اسلامهراسی را به اندازه دیگر اشکال نفرت مورد پیگیری قرار دهند و هیچ نوع تسامح یا سادهسازی در این زمینه نداشته باشند.
در همین راستا، پلیس پنزبرگ تأیید کرده است که امام جماعت مسجد این شهر، پیش از این شکایت خود را ثبت کرده و تحقیقات در حال انجام است.
................
پایان پیام
نظر شما