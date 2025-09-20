دعوت عمومی از مردم آلمان برای شرکت در روز بازدید آزاد از مساجد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای مرکزی مسلمانان در آلمان از مردم این کشور دعوت کرد تا در «روز بازدید از مساجد» که قرار است در سوم اکتبر (۱۱ مهر) برگزار شود، شرکت گسترده داشته باشند. این رویداد سالانه با هدف تقویت تعامل و گفت‌وگو، ارتقای فهم متقابل و مقابله با سخنان نفرت‌پراکنانه و اختلافات اجتماعی اعلام شده است.

این شورا در بیانیه‌ای، بر اهمیت چنین ابتکاراتی در به چالش کشیدن کلیشه‌ها و نشان دادن نقش واقعی جوامع مسلمان در آلمان تأکید کرد.

موضوع امسال با عنوان «دین و اخلاق – ایمان به عنوان راهنمای انسانیت» بر ارزش اصول دینی در ترویج همدلی، عدالت و همبستگی تأکید دارد.

مساجد سراسر کشور آلمان تشویق شده‌اند تا ضمن استقبال گرم از بازدیدکنندگان، برنامه‌های فرهنگی و آموزشی برگزار کنند و جوانان و زنان را در فعالیت‌ها مشارکت دهند تا مشارکت مدنی و فراگیر جوامع مسلمان را به نمایش بگذارند.

..............................

پایان پیام