به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طبق اعلام خبرگزاری آناتولی ترکیه، بر اساس گزارش جدید گروه حقوقی کِلِیم (CLAIM)، اسلام‌هراسی در آلمان روندی رو به گسترش دارد به طوری که از هر دو شهروند آلمانی، یک نفر با اظهارات ضدمسلمانان موافق است. این گزارش حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳٬۰۸۰ مورد حمله ضدمسلمانان در آلمان ثبت شده که نسبت به سال قبل، افزایش ۶۰ درصدی داشته است.

موارد گزارش‌شده شامل دو قتل، سه تلاش برای قتل، نزدیک به ۲۰۰ مورد حمله فیزیکی، بیش از ۱۲۰ مورد تخریب اموال، و ده‌ها حمله به مساجد و کسب‌وکارهای مسلمانان بوده است.

ریما هنانو، از مدیران گروه حقوقی کِلِیم (CLAIM)، عامل این روند را گفتمان سیاسی منفی علیه مسلمانان و رشد احزاب راست‌گرا و افراطی مانند آلترناتیو برای آلمان (AfD) دانست. او هشدار داد که تنها بخش کوچکی از این جرایم گزارش می‌شوند.

این گزارش همچنین تأکید دارد که بسیاری از مسلمانان اعتماد خود به نهادهای دموکراتیک آلمان را از دست داده‌اند. با در نظر گرفتن این موارد، گروه حقوقی کِلِیم خواستار تدوین یک برنامه ملی برای مقابله با اسلام‌هراسی و تعریف رسمی آن به عنوان شکلی از نژادپرستی شده است.

