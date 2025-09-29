به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسرائیل با بحران اقتصادی فزایندهای روبهروست که بحرانی که جنگ دو ساله علیه غزه آن را تشدید کرده است.
براساس گزارش رویترز، پارلمان اسرائیل (کنست) به طور نهایی با افزایش سقف کسری بودجه سال ۲۰۲۵ به ۵.۲ درصد تولید ناخالص داخلی موافقت کرد؛ رقمی که از ۴.۹ درصد قبلی فراتر رفته است.
این تصمیم ناشی از نیاز به تأمین ۳۱ میلیارد شِکِل (حدود ۹.۳۵ میلیارد دلار) هزینههای اضافی نظامی رژیم صهیونیستی است که ۲۹ میلیارد شِکِل آن مستقیماً به بخش امنیتی این رژیم، اختصاص مییابد.
طبق گزارش روزنامه «کالکالیست»، این افزایش هزینهها دولت اسرائیل را وادار به کاهش ۳.۳۵ درصدی بودجه وزارتخانهها از سال آینده خواهد کرد. همچنین حدود ۴۸۱ میلیون شِکِل (۱۴۵ میلیون دلار) از اعتبارات مدارس دینی کاسته میشود.
در حالی که احزاب ائتلافی اسرائیل در این زمینه اختلافنظر داشتند، ۵۵ نماینده به افزایش سقف کسری رأی مثبت دادند و ۵۰ نفر مخالفت کردند. حزب «یهودت هتوراه» مخالفت خود را اعلام کرد، اما حزب «شاس» در حمایت از طرح گفت این مبالغ برای نیازهای حیاتی مانند خرید مهمات و پرداخت حقوق نیروهای ذخیره، هزینه خواهد شد.
از سوی دیگر، بانک مرکزی اسرائیل برای چهاردهمین نشست متوالی نرخ بهره پایه را روی ۴.۵ درصد ثابت نگه داشت و اعلام کرد که با وجود کاهش تورم به ۲.۹ درصد در اوت (از ۳.۱ درصد در ژوئیه)، عجلهای برای تغییر سیاست پولی ندارد. اقتصاد اسرائیل در سهماهه دوم ۲۰۲۵ با افت ۴ درصدی مواجه شد و نشانههای رکود همچنان مشهود است.
همزمان بلاتکلیفی درباره بودجه سال ۲۰۲۶ رژیم صهیونیستی و تهدید احزاب راست افراطی به خروج از ائتلاف، چشمانداز سیاسی این رژیم را مبهمتر کرده است. تحلیلگران معتقدند ادامه این وضعیت میتواند به انتخابات زودهنگام در ژوئن ۲۰۲۶ منجر شود.
