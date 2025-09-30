به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی درگذشت همسر مکرمه حضرت آیتالله العظمی سیستانی، مسجد جامع فاطمیه قندهار افغانستان با صدور پیامی، مراتب اندوه و همدردی خود را با بیت مرجعیت اعلام کرد. متن پیام تسلیت به شرح زیر است:
«با قلبی محزون، درگذشت بانوی بزرگوار، همسر گرامی مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیتالله العظمی سیستانی (دامظلّهالوارف) را به محضر شریف آن زعیم بزرگ، و حضرات آیات فرزندان ارجمند مرجع بزرگوار، و تمامی اعضای خاندانهای معزّز و مکرم سیستانی و شیرازی تسلیت و تعزیت عرض مینماییم.
از خداوند متعال، برای آن بانوی مؤمنه، غفران و رحمت واسعه و آرامش ابدی در جوار رحمت ایزدی، و برای مرجع عالیقدر (دامظلّه)، فرزندان گرانقدر و کلیهی بازماندگان داغدیده، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم. سلامتی و طول عمر برای آن مرجع بزرگوار از درگاه احدیث خواهانیم.»
