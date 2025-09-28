رسمیت یافتن حق مرخصی مسلمانان برای عید قربان و آغاز ماه رمضان در یکی از ایالات آلمان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسلمانان در ایالت شلسویگ-هولشتاین آلمان از این پس می‌توانند روز اول ماه مبارک رمضان و روز عید قربان را برای بزرگداشت این روزها مرخصی بگیرند. با اعلام وزارت فرهنگ آلمان این توافق‌نامه با امضای ایالت شلسویگ-هولشتاین و اتحادیه مراکز فرهنگی اسلامی شمال آلمان به ثبت رسید.

دو طرف هنگام معرفی این قرارداد، بر اهمیت همزیستی محترمانه و مسالمت‌آمیز تأکید کردند.

با این حال، این دو روز، تعطیلی رسمی اعلام نشدند و صرفا کارمندان دولت، کارگران و همچین دانش‌آموزان می‌توانند با استناد به این توافق از نهاد مربوطۀ خود مرخصی بگیرند و توافق یک ضمانت حقوقی است که تاکنون جریان داشته است.

همچنین لازم به ذکر است قرارداد امضا شده بین دولت ایالتی و اتحادیه مراکز فرهنگی اسلامی شمال آلمان (VIKZ) به این اتحادیه امکان اداره مؤسسات آموزشی و فرهنگی و تربیت مربیان دینی در این ایالت را می‌دهد.

دوریت استنکه، عضو حزب دموکرات مسیحی به روزنامه محلی Kieler Nachrichten گفت :پیروان دین اسلام بخشی از جامعه ما هستند. ما این امر را با این قرارداد رسمیت می‌بخشیم.

..............................

پایان پیام