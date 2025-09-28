  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار اروپا

رسمیت یافتن حق مرخصی مسلمانان برای عید قربان و آغاز ماه رمضان در یکی از ایالات آلمان

۶ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۳
کد خبر: 1732607
رسمیت یافتن حق مرخصی مسلمانان برای عید قربان و آغاز ماه رمضان در یکی از ایالات آلمان

ایالت شلسویگ-هولشتاین آلمان اعلام کرد مسلمانان این ایالت از این پس می‌توانند روز نخست ماه رمضان و عید قربان را مرخصی بگیرند و این حق برای آن‌ها رسمیت یافته است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسلمانان در ایالت شلسویگ-هولشتاین آلمان از این پس می‌توانند روز اول ماه مبارک رمضان و روز عید قربان را برای بزرگداشت این روزها مرخصی بگیرند. با اعلام وزارت فرهنگ آلمان این توافق‌نامه با امضای ایالت شلسویگ-هولشتاین  و اتحادیه مراکز فرهنگی اسلامی شمال آلمان به ثبت رسید.

دو طرف هنگام معرفی این قرارداد، بر اهمیت همزیستی محترمانه و مسالمت‌آمیز تأکید کردند.

با این حال، این دو روز، تعطیلی رسمی اعلام نشدند و صرفا کارمندان دولت، کارگران و همچین دانش‌آموزان می‌توانند با استناد به این توافق از نهاد مربوطۀ خود مرخصی بگیرند و توافق یک ضمانت حقوقی است که تاکنون جریان داشته است.

همچنین لازم به ذکر است قرارداد امضا شده بین دولت ایالتی و اتحادیه مراکز فرهنگی اسلامی شمال آلمان (VIKZ) به این اتحادیه امکان اداره مؤسسات آموزشی و فرهنگی و تربیت مربیان دینی در این ایالت را می‌دهد.

دوریت استنکه، عضو حزب دموکرات مسیحی به روزنامه محلی  Kieler Nachrichten  گفت :پیروان دین اسلام بخشی از جامعه ما هستند. ما این امر را با این قرارداد رسمیت می‌بخشیم.

..............................

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha