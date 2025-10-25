به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روستاهای علوی‌نشین در غرب استان حماه سوریه، این روزها شاهد افزایش چشمگیر ناامنی و بی‌قانونی هستند. بنا بر گزارش‌ها، حملات مسلحانه و سرقت‌های خشونت‌آمیز به خودروها، موتورسیکلت‌ها و مغازه‌ها به‌صورت مکرر رخ می‌دهد و مردم را در وضعیت نگرانی و بی‌اعتمادی نسبت به امنیت شخصی‌شان قرار داده است.

براساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، مهاجمان که هنوز مشخص نیست از اعضای حکومت جولانی یا افراد غیرنظامی مسلح هستند، با سلاح‌های گرم و روش‌های سریع و خشن اقدام به حمله به اهالی این روستاهای علوی‌نشین، می‌کنند. این حملات موجب شده بسیاری از غیرنظامیان از تردد، به‌ویژه در ساعات شب، خودداری کنند. مغازه‌داران نیز برای کاهش خطر، ساعات کاری خود را محدود کرده یا زودتر تعطیل می‌کنند؛ امری که بر فعالیت‌های اقتصادی و معیشتی روستاهای علوی‌نشین حومه حماه، اثر منفی گذاشته است.

ساکنان منطقه از بی‌توجهی و نبود اقدام مؤثر از سوی نهادهای حکومت جولانی و نیروهای مسلط ابراز نارضایتی کرده‌اند. آنان می‌گویند با وجود شکایت‌های مکرر، هیچ اقدام بازدارنده‌ای انجام نشده و این امر موجب شده احساس کنند در برابر خشونت و ناامنی رها شده‌اند.

بسیاری از اهالی حومه غربی استان حماه نیز با اشاره به علوی‌نشین بودن این روستاها، نسبت به احتمال هدف قرار گرفتنشان در حملات گسترده‌تر ابراز نگرانی کرده و می‌گویند احساس حاشیه‌نشینی و بی‌پناهی در میان مردم افزایش یافته است.

در غیاب نیروهای امنیتی کارآمد، زندگی روزمره و منابع درآمدی مردم روستاهای علوی‌نشین در معرض تهدید مستقیم قرار گرفته است. این وضعیت نشانه‌ای از تشدید بحران امنیتی در غرب حماه به شمار می‌رود و به گفته ناظران، نیازمند اقدامی فوری و قاطع برای مهار ناامنی و حمایت از غیرنظامیان است.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه از مقامات حکومت جولانی و گروه‌های مسلط در حومه غربی استان حماه خواست برای توقف موج سرقت و خشونت و حفاظت از جان و اموال غیرنظامیان وارد عمل شوند و عاملان این اقدامات را تحت پیگرد قرار دهند تا حداقل سطحی از امنیت و آرامش به روستاهای علوی‌نشین بازگردد.

