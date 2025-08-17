افزایش آزار و تهدید مسلمانان در اماکن عمومی بریتانیا

در تابستان ۲۰۲۵، گزارشهای نگرانکنندهای از افزایش آزار، تهدید و حملات علیه مسلمانان، مهاجران و رنگینپوستان در سراسر انگلستان منتشر شده است. این حوادث عمدتاً در فضاهای عمومی مانند پارکها و سواحل رخ میدهد؛ مکانهایی که قرار است محل آرامش و همزیستی باشند.
نمونههایی از این موارد شامل فشردن گلوی یک پدر مسلمان در برابر چشمان فرزند خردسالش در پرستوچ، فیلمبرداری و بازخواست از دختران نوجوان محجبه در پارکها، حمله مکرر به یک مرد سودانی، بازجویی از مسیحیان اریترهای درباره ایمان و وضعیت مهاجرتشان و حتی تهدید به قتل مسلمانان توسط فردی در شهر برایتون است.
تحلیلگران ریشه این موج نفرت را در سیاستهای متمادی تفرقهافکنانه دولتهای مختلف و پوششهای رسانهای تحریکآمیز میدانند. طی ۱۵ سال گذشته، سیاستمداران و رسانههای راستگرا از طریق گفتمان اسلامهراسانه و نژادپرستانه زمینه عادیسازی تبعیض را فراهم کردهاند.
کارشناسان هشدار میدهند که مسلمانان، بهویژه خانوادهها، در تعطیلات تابستانی باید هنگام حضور در فضاهای عمومی هوشیار باشند و در صورت امکان بهصورت گروهی تردد کنند. همچنین در صورت بروز تهدید، ثبت و گزارش موارد به پلیس ضروری است.