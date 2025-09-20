به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۵، بیش از ۱۱۰ هزار نفر در یکی از بزرگ‌ترین تجمعات راست‌گرایانه بریتانیا، در اعتراض به مهاجرت، از طریق لندن راهپیمایی کردند. این تجمع با عنوان «اتحاد پادشاهی» و به رهبری تامی رابینسون برگزار شد.

در جریان این تظاهرات، برخی شرکت‌کنندگان با پلیس درگیر شده و حداقل ۲۶ افسر زخمی شدند. درگیری‌ها هنگامی رخ داد که پلیس سعی داشت معترضان راست‌گرا را از گروهی ۵ هزار نفری از مخالفان دور نگاه دارد.

این تجمع، که به عنوان «جشن آزادی بیان» تبلیغ شده بود، باعث تقویت نظریه‌های نژادپرستانه و سخنان ضداسلامی در مرکز لندن شد. تامی رابینسون، که از بنیان‌گذاران جنبش ملی‌گرای انگلیسی‌ها و از فعالان برجسته اسلام‌هراس به شمار می‌رود، با انتشار آثار خود، از جمله کتاب‌های «دشمن دولت» و «مسکوت»، تصویر اسلام را به صورت تک‌بعدی و خصمانه ارائه کرده است.

فعالیت‌های وی، شامل راهپیمایی‌ها و رسانه‌های بین‌المللی، زمینه‌ساز افزایش نفرت علیه مسلمانان و تضعیف اعتماد به نهادهای دموکراتیک است. کارشناسان حقوق بشر و فعالان دینی هشدار داده‌اند که چنین رویکردهایی، همبستگی اجتماعی را تضعیف و زمینه تبعیض و حوادث خشونت‌آمیز علیه مسلمانان را فراهم می‌کند.

ناظران بر لزوم ایجاد روایت‌های مقابله‌ای، آموزش بین‌فرهنگی، ترویج گفت‌وگوی بین ادیان و حمایت از حقوق بشر تأکید می‌کنند.

