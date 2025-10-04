به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از صفحه حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم روز گذشته در شهر قم و با حضور مدیران و اساتید حوزه و رسانه برگزار شد. در این مراسم، حجتالاسلام و المسلمین اسفندیار، دبیر محترم این صفحه، سخنانی را پیرامون تاریخچه رسانه انقلاب و رسالت فعلی حوزه در فضای رسانه ایراد کرد.
نقطه آغاز رسانه انقلاب؛ حکایت طلبه ۱۷ ساله
به گزارش خبرنگار ابنا، حجتالاسلام اسفندیار در ابتدای سخنان خود، ضمن عرض سلام و ادب خدمت استادان، بزرگان، نویسندگان، فرهیختگان و گزارشگران، به دشواری سخن گفتن در محفل مدیران رسانهای کشور اشاره کرد. وی سؤال خود را از این نقطه آغاز کرد که رسانه انقلاب اسلامی از کجا شروع شد؟.
دبیر صفحه حوزه و روحانیت، با اشاره به زیست خبری و گفتوگویی که جهانبینی او را نسبت به مقوله تبلیغ و «بلاغ مبین» تغییر داده بود، یادی از مرحوم عقیقی بخشایشی کرد. ایشان مرحوم بخشایشی را «نخستین گزارشگر سخنان حضرت امام راحل در سال ۴۱» معرفی نمود که در جریان دیدار نخستوزیر وقت، دکتر امینی، با امام راحل در روز ۱۳ رجب، این وظیفه را بر عهده گرفت.
وی ماجرا را اینگونه شرح داد که مرحوم بخشایشی که در آن زمان «یک طلبه ۱۷ ساله بود»، در کوچههای قم مشاهده میکند که گروهی «شستهورفته» که تیپشان به طلبهها نمیخورد (و از دربار بودند)، راهی منزل حضرت روحالله میشوند. این طلبه با تقلا به صحبتهای دوطرفه امام و نماینده شاه گوش میدهد. وی با ذکر جزئیاتی از زبان بدن امام، اشاره کرد که امام برای دکتر امینی نیمخیز شدند، اما برای برادرشان پس از چند دقیقه کاملاً بلند شدند.
این طلبه ۱۷ ساله سپس به مدرسه حجتیه میرود و تا نیمههای شب، ۱۵ صفحه از شنیدههای خود را به نگارش درمیآورد که این گزارش از سخنان امام منتشر میشود. پس از انتشار متن، حضرت حجتالاسلام ثانوی به دستور امام راحل به دنبال یافتن این طلبه میآید تا ببیند چه کسی این گزاره را نوشته است.
تشویق امام و پایهگذاری گستره «بلاغ مبین»
حجتالاسلام اسفندیار تصریح کرد که این ماجرا، ریشه و پایه «بلاغ مبین» و «رسانه انقلابی» شدن حوزه را نشان میدهد. ایشان به واکنش حضرت امام (ره) اشاره کرد که ابتدا با یک «بارکالله جانانهای» از طلبه تشویق کردند. امام سپس پرسیدند که چرا با من مشورت نکردید؟ و در خصوص بخشهایی که روزنامه ندای حق حذف کرده بود، دروازهبانی محتوا را با یک خبرنگار ۱۷ ساله بررسی کردند.
وی افزود: «حضرت امام به اندازه دو ماه شهریه آن موقع (۱۵ تومان)، دو ماه سِلّه (جایزه) به این خبرنگار دادند؛ یعنی گستره بلاغ مبین است. شاید تا آن زمان شعرا سِلّه میگرفتند، ولی از سال ۴۱ حضرت امام به خبرنگار سِلّه داد، تشویق کرد و پایه گذاشت. امروزه این درس، درس بزرگی در ساختار و سیاستگذاریهای ماست».
حوزه پر از «فعل» است؛ نیاز به تکثر رسانهای
دبیر صفحه حوزه و روحانیت تأکید کرد که حوزه کمکار نیست؛ حوزه پر از «فعل» است. اما متأسفانه، هجوم رسانهها انگارهای از «ترک فعل» را در ذهن مخاطب شکل داده است. وی این گستره را تأثیرگذار در سیاستگذاری، منش و رفتارهای حوزه دانست و اظهار داشت که اکنون پس از ۴۰ تا ۵۰ سال از پیروزی انقلاب، باید این حرکت را ادامه داد.
حجتالاسلام اسفندیار با تأکید بر آثار و برکات انقلاب اسلامی در حوزه و تشکیل «رسانههای وزین حوزوی»، بر ضرورت گام بعدی تأکید کرد: «اکنون باید به دنبال تکثر رسانهای باشیم؛ به خاطر اینکه جبهه رقیب این تکثر را تحقق بخشیده و از هر سو دارد حمله میکند».
هدف صفحه حوزه و روحانیت: رفاقت و امتداد مفاهیم نظری انقلاب
وی هدف از تأسیس صفحه حوزه و روحانیت را این دانست که «نَمّی از یَم» (قطرهای از دریا) باشد و پرچم بلاغ مبین را بردارد.
ایشان ضمن اشاره به تشکیل شورای سیاستگذاری این صفحه در چند ماه گذشته، تأکید کرد که آرمان حرکت این صفحه، جز گفتمان امامین انقلاب اسلامی، جز نشان دادن پویایی رسانهها، و جز برقراری درسگفتارها، محافل رسانهای و نشستهای علمی با حضور فرهیختگان و نوابغ حوزوی نیست.
دبیر این صفحه خبری از تولید بیش از ۷۰۰ محتوا توسط یک تیم کوچک سه یا چهار نفره تاکنون خبر داد. محورهای اصلی این تولیدات شامل «دین و دانش»، «فقه غزه»، «ادبیات مقاومت» و «میثاق طلبگی» بوده است.
حجتالاسلام اسفندیار در خصوص سیاستگذاریهای کلان آینده، به موضوعاتی چون «حکمرانی دینی»، «جریانشناسی حوزه»، «تحول حوزه»، «تاریخ و سیره» و «دروس فقه معاصر» اشاره کرد. وی تصریح کرد که خبرگزاریهایی چون «وزین حوزه» و «وزین رسا» در این زمینه «دست تنها» هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: «صفحه حوزه و روحانیت قرار نیست رقابت کند؛ بلکه میخواهد رفاقت کند و امتداد مباحثی باشد که در این رسانههای انقلابی طرح میشود». هدف ما کمککاری و امتدادبخشی مفاهیم نظری و معرفتی انقلاب اسلامی است تا بتوانیم در حوزههای گوناگون صدای حق و حقیقت و استخراجکننده گفتمان امامین انقلاب باشیم.
