به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای اشغالگر اسرائیل به تجاوزات خود در داخل خاک سوریه ادامه می‌دهند. بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، یک واحد نظامی اسرائیلی وارد روستای «معریه» در منطقه «حوض یرموک» در حومه غربی استان درعا شد و در بخش شرقی این روستا یک ایست بازرسی موقت ایجاد کرد و رهگذران را برای بازرسی متوقف ساخت. این اقدام همزمان با استقرار یک واحد نظامی دیگر اسرائیلی به سمت روستاهای «کویا» و «عابدین» صورت گرفت.

در همین چارچوب، یک گشتی اسرائیلی متشکل از پنج خودروی نظامی وارد روستای «صمدانیه شرقی» در حومه استان قنیطره شد و ایست بازرسی دیگری برای بازرسی مردم ایجاد کرد. همچنین نظامیان اسرائیلی در اطراف محل مستقر شدند و پهپادهای این رژیم در آسمان به پرواز درآمدند.

این پیشروی‌ها بخشی از سلسله تجاوزات و نقض‌های مکرر اسرائیل در داخل خاک سوریه است که از زمان سقوط حکومت بشار اسد در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ شدت یافته است. این اقدامات شامل عملیات زمینی در روستاهای مرزی ریف‌های درعا، قنیطره و دمشق، به‌علاوه حملات هوایی پیاپی می‌شود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸