‌تجاوزات جدید اسرائیل در جنوب سوریه؛ تحرکات نظامی در صیدا الحانوت و الصمدانیه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در سوریه اعلام کردند که صبح امروز یکشنبه، نیروهای رژیم صهیونیستی با چند خودروی نظامی به داخل خاک سوریه در حومه جنوبی استان قنیطره نفوذ کردهاند.
استقرار ایست بازرسی موقت در صیدا الحانوت
بر اساس گزارش «دیدبان حقوق بشر سوریه»، چهار خودروی زرهی اسرائیلی به سمت منطقه صیدا الحانوت حرکت کرده و یک ایست بازرسی موقت برای بازرسی شهروندان ایجاد کردهاند. این نیروها پس از مدتی بدون وقوع هیچگونه درگیری مستقیم از منطقه عقبنشینی کردهاند.
تحرکات شبانه در اطراف اتوبان السلام و شهرک الصمدانیه
دیدبان سوریه همچنین گزارش داده که شب گذشته، شنبه، یک واحد نظامی اسرائیلی متشکل از سه تانک و چند خودروی زرهی از پایگاه تخریبشده قنیطره حرکت کرده و در اطراف ایست سابق الصقری در حاشیه اتوبان السلام مستقر شدهاند. در ادامه، چهار تانک دیگر به سمت شهرک الصمدانیه حرکت کردهاند و در مسیر میان دو شهر جبا و خان أرنبة، ایست بازرسی موقت ایجاد کرده و اقدام به بازرسی شهروندان سوری کردهاند. تاکنون گزارشی از بازداشت افراد منتشر نشده است.
پرواز پهپادها و جنگندهها؛ نشانهای از تشدید تنشها
این تحرکات نظامی با پرواز پهپادها و جنگندههای اسرائیلی بر فراز مناطق مختلف جنوب سوریه همراه بوده است؛ اقدامی که نشاندهنده ادامه روند تصاعدی تجاوزات و تلاش رژیم صهیونیستی برای تحمیل واقعیت امنیتی جدید در این منطقه است.
تداوم تجاوزات از دسامبر گذشته؛ تخریب زیرساختها و گسترش اشغال
از تاریخ ۸ دسامبر گذشته، نیروهای رژیم صهیونیستی بهطور مستمر اقدام به نفوذ زمینی و هوایی در خاک سوریه کردهاند. این تجاوزات شامل عملیات نظامی، تخریب زیرساختها، انهدام انبارهای مهمات و تجهیزات نظامی باقیمانده از ارتش سوریه سابق بوده و موجب گسترش مناطق اشغالی در جولان، استان قنیطره، درعا و حومه دمشق شده است.
